Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 14
parçalı az bulutlu
Video Haber Güncel Siyaset Ekonomi Tarım Gündem Eğitim Sağlık Spor İlçeler İlan ve Duyuru Kültür - Sanat Yaşam Güncel Yaşam Mutlu Günlerimiz
BİST
2.543,10
ALTIN
1.029,96
DOLAR
17,11
STERLİN
21,17
EURO
18,02

Polat Çekerek’te

Yozgat Valisi Ziya Polat, Çekerek ilçesini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

11 Haziran 2022 Cumartesi 00:22
Polat Çekerek’te

Tekne ile Çekerek Barajı'nda alabalık üretim tesisini gezen Polat, işletme sahibi Adnan Yılmaz'dan bilgi aldı. Polat, denize kıyısı olmayan bir kentte balık üretilerek ihraç edilmesinin önemine işaret ederek, Çekerek Barajı'nın daha iyi değerlendirilmesi, alabalık üretim tesislerinin artırılması gerektiğini söyledi.
Daha sonra Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın destekleriyle Çekerek ilçesinde yapımı tamamlanmak üzere olan Türkiye ve Avrupa şampiyonalarının yapılabileceği rafting ve su sporları parkurunda incelemelerde bulunan Polat, yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Polat, rafting yapan sporcularla sohbet ederek, rafting ve su sporları parkurunun Yozgat ve özellikle Çekerekli gençlerin su sporuyla ilgilenmesi açısından büyük bir fırsat olduğunu belirtti.
Çekerek Millet Bahçesi inşaatını gezen Polat, rafting ve su sporları parkuru ile Millet Bahçesi'nin yapılamasında büyük destekleri bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve emeği geçenlere teşekkür etti. 
Vali Polat, Özükavak Şehit Özgür Gençler İlkokulu ve Özükavak Vali İbrahim Fuat Uğur İmam Hatip Ortaokulu'nu da ziyaret ederek, öğrenciler ve öğretmenlerle bir araya geldi. AA
 

Son Güncelleme: 10.06.2022 19:25
Anahtar Kelimeler:
Polat Çekerekte
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Projeleri yakından incelediler
Projeleri yakından incelediler
Bilgilendirme yapıldı
Bilgilendirme yapıldı
Yıl sonu coşkusu
Yıl sonu coşkusu
‘Bahar Şenlikleri’
‘Bahar Şenlikleri’
Moral gezisi
Moral gezisi
Doğaya renk veren yoncalar
Doğaya renk veren yoncalar
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim