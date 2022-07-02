Polat Çandır’da

BİLGİ ALDI

Hayırsever bir vatandaş tarafından Çandır Şehit Yıldırım Yılmaz Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde oluşturulan kütüphanenin açılışını gerçekleştirilen Vali Polat, geçtiğimiz yıl SOGEP kapsamında ORAN’dan sağlanan destek ile faaliyete geçirilen ‘Çandır’da Tüketen Değil Mantar Üreten Eller’ projesi ek üretim tesisi temel atma törenine katıldı. Polat, konu ile ilgili Çandır Belediye Başkanı Mustafa Ertan Örgün’den bilgi aldı.

HALKIN SORUNLARINI DİNLEDİ

Bir dizi inceleme ve açılışlarda bulunmak üzere Çandır ilçesinde bulunan Polat, Cuma Namazını Çandır Merkez Şahruh Bey Cami’nde kıldı. Namaz sonrası ilçe halkı ve cami cemaati ile bir araya gelerek sorunlarını dinleyip taleplerini alan Polat, ilçedeki pazar ve çarşı esnaflarını ziyaret edip hayırlı işler, bereketli kazançlar diledi. »Haber Merkezi