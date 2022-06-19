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Polat bilgi aldı

Yozgat Valisi Ziya Polat, Sarıkaya ilçesine bağlı Karayakup beldesini ziyaret etti.

19 Haziran 2022 Pazar 02:11
Polat bilgi aldı

Sarıkaya/Hisarbey Ortaokulu ve Hisarbey Köyü Hüseyin Demir İlkokulu öğrencilerinin karne sevincine ortak olan Vali Polat, daha sonra Karayakup Belde Belediyesi'ni ziyaret etti. Ziyaretinde Polat’a Kaymakam Samet Serin, Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer Açıkel, Jandarma Komutanı Teğmen Mustafa Kızıl ve AK Parti İlçe Başkanı Bülent Doğan eşlik etti. Polat ziyaretinde, Belediye Başkanı Ahmet Dursel Erdoğan'dan beldenin durumu ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Haber Merkezi 

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