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Polat, açıklama yaptı

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Yozgat Merkez İlçe Başkanı Ali Polat, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’na söylenen sözler üzerine yazılı açıklamada bulundu. 

28 Temmuz 2022 Perşembe 02:11
Polat, açıklama yaptı

Polat yapmış olduğu yazılı açıklamada; “Herkes kaderini yaşıyor. Siyasette veya sosyal yaşamda hiç bir şey tesadüf değildir. Siyasetçi, yönetici, işçi, dilenci, asker ya da başka şeyler. Hepsinin ayrı bir yaşam hikayesi vardır. Son günlerde Türkiye siyasetinde ya da sosyal yaşamında birileri ‘Olmasaydın olmazdık’ mantığıyla ‘Seni o adam etti’, ‘Seni o başbakan yaptı’, ‘O adam seni ekmek sahibi yaptı’ gibi daha çok örnekler sıralayabiliriz. Birilerini yaratanın yerine koymak şirk değil de nedir. Kişileri ilahlaştırmamak gerekir. Kimse kimseyi bir yere getirmez. Kader o birinin eliyle tecelli etmiştir. Reis olmasaymış Davutoğlu'nu kimse tanımazmış. Davutoğlu'nu Reis adam etmiş, başbakan yapmış. Oysa Davutoğlu bilgi, birikim, donanımıyla, liyakatiyle ve vizyonuyla Reis'in dikkatini çekmiş ve kader onu başbakanlığa taşımıştır. Ancak Reis'e vizyon sahibi bir başbakanla çalışmak zor olmuştur. Çünkü Davutoğlu vizyon sahibi olduğu için kendi düşüncelerini vizyonunu ortaya koymuştur. Her söyleneni, dikte edileni değil kendi yönetim tarzını ortaya koymuştur. Bu da birlikte çalışmayı zorlaştırmış ve Davutoğlu fitne oluşmasın, dava zarar görmesin diye başbakanlıktan istifa etmiştir. Üç yıl boyunca siyasi arenadan çekilmiş ve üniversiteye dönmüştür. Hayatından siyaseti silmeyi kararlaştırmıştır. Ancak İstanbul Boğazında Yalılarda bir araya getirilen Pelikan Çetesi Davutoğlu hakkında yalan ve iftira dolu bilgiler piyasaya sürmüştür. Bunları duyan Davutoğlu bu yalan ve iftiralara karşı fitne oluşmasın diye sessiz kalmıştır. Sessiz kalırken de Reis'in bu karalama kampanyalarına dur demesini umutla beklemiştir. Ancak Reis sessiz kalmayı tercih etmiştir. Her şeye rağmen Davutoğlu Reis aleyhinde olumsuz tek bir cümle, tek bir kelime kullanmamıştır. Ülkenin içine girdiği zorluklar sürecinde çözüm önerilerini Reis'e yazılı ve sözlü olarak sunmuştur. Ancak Reis çevresini kuşatanlar tarafından ikna edilmiş ve Davutoğlu'nun önerilerini dikkate almamıştır. Hal böyle olunca Davutoğlu ülkenin yetiştirdiği sorumlu bir insan olarak ülke siyasetinde elini taşın altına koymaya karar vermiştir. Karalama kampanyalarını yapan tutma gazetecileri bu millet çok iyi tanıyor. O nedenle bu iftira ve yalan beyanlar Davutoğlu'nun üzerinde kalmaz. Davutoğlu yıllarca siyasetin içinde olan danışmanlık, bakanlık, başbakanlık yapan bir kişi olarak bir kuruş dahi olsa hakkında şaibeli bir konu yoktur. Akçeli işlere hiç bulaşmamış tertemiz bir siyasetçidir. Büyük ve vizyon sahibi bilge bir liderdir. Türkiye siyasetinin en donanımlı lideridir” ifadelerini kullandı. »Haber Merkezi

Anahtar Kelimeler:
PolatAçıklama Yaptı
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