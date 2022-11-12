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Piyasa canlanıyor

Türkiye’nin önemli tarım merkezleri arasında yer alan Yozgat’ta yetiştirilen nohut, yeşil mercimek ve kuru fasulye gibi ürünler Doğankent beldesinde kurulan tesiste paketlenerek yurdun birçok noktasında gönderiliyor.

12 Kasım 2022 Cumartesi 02:11
Piyasa canlanıyor

Sorgun ilçesine bağlı Doğankent beldesinde, Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü tarafından belediye ile birlikte hazırlanan ‘Tarladan Sofraya’ adlı proje, KOP İdaresi tarafından verilen mali destek ile hayata geçirildi.  Bölgede yetiştirilen nohut, mercimek ve kuru fasulye gibi ürünler beldede kurulan eleme ve paketleme tesisinde hazırlanıp, iç piyasaya sunulmaya başlandı. 3 milyon 180 bin lira değerindeki projenin yüzde 75’i KOP İdaresinden karşılanırken yüzde 25’lik dilimi de Doğankent Belediyesince karşılandı.
‘Tarladan Sofraya’ adlı projenin Sorgun İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile birlikte ortaklaşa hazırlanıp, uygulamaya konulduğunu belirten Doğankent Belediye Başkanı Doğan Sungur, proje için KOP İdaresine mali destek için başvurduklarını söyledi. Sungur, "Bu yörede tarlalarda üretilen kuru bakliyatlar genellikle çok oluyor. Nohut, yeşil, mercimek ve fasulye bunları hem köylünün elinden uygun fiyatlar yani değerinde alınması hem pazar ayağında bir pazar oluşturulması hem de istihdama dönük bir proje olduğu için Konya Ovası Projesi başkanımız ilgi gösterdi. Projenin hayata geçirilmesi için KOP İdaresinin de desteği ile 3-3,5 milyon gibi bir harcama yapıldı. Yüzde 75’i KOP İdaresinden yüzde 25’i de belediyemizden, proje kısmı da ilçe tarım müdürlüğünden olmak kaydıyla gerçekleştirdiğimiz bir projedir.” dedi. 
Tesisin günlük 25 ton kapasite ile çalıştığını söyleyen Sungur, “Bu yörede yetişen köylünün nohut, mercimek ve fasulye gibi ürünler, bizzat onlardan alarak tesisimizde günde 25 ton kapasiteyle hem elenip hem paketlenip Türkiye'deki iç pazara servis ediyoruz. Şu anda İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa gibi illerimize Doğankent’ten KOP ile birlikte yaptığımız eleme paketleme tesisinden nohut, mercimek ve fasulye paketlenerek dağıtılmaktadır. Marketlere, büyük marketlere verilmektedir. Ondan sonra da tabii ki sofraya gelmektedir. ‘Tarladan Sofraya’ adında olduğu gibi tarlada ürettiklerimizi soframızda insanlara takdim ediyoruz." şeklinde konuştu. »İHA

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