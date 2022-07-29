Piknik düzenlendi

Yaz Kur’an Kursu öğrencileri için düzenlenen piknik programına Kaymakam Tugay Cingirt ve İl Müftüsü Ali Gülden katılım sağladı. Öğrenciler piknik programından hem stres attı hem de doyasıya eğlendi. »Haber Merkezi
29 Temmuz 2022 Cuma 02:11
Çandır ilçesinde, ilçe müftülüğü tarafından piknik programı düzenlendi.
Yaz Kur’an Kursu öğrencileri için düzenlenen piknik programına Kaymakam Tugay Cingirt ve İl Müftüsü Ali Gülden katılım sağladı. Öğrenciler piknik programından hem stres attı hem de doyasıya eğlendi. »Haber Merkezi