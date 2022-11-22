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Peygamber efendimiz anlatıldı

Sosyal belediyecilik anlamında çalışmalarını sürdüren Akdağmadeni Belediyesi, kültür ve sanat etkinlikleri doğrultusunda Akdeniz Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tefsir Anabilim Dalı Başkanı Eğitimci-Yazar Doçent Dr. Yasin Pişgin’i konuk etti.

22 Kasım 2022 Salı 02:11
Peygamber efendimiz anlatıldı

Akdağmadeni Belediyesi konferans salonunda düzenlenen programa Belediye Başkanı Nezih Yalçın ve çok sayıda vatandaş katıldı.
“Hz. Peygamberi Yeniden Düşünmek” konulu sohbetiyle gönüllere dokunan Eğitimci-Yazar Doçent Dr. Yasin Pişgin, peygamber efendimizin hayatından kesitler sunarak günümüzde insanlara nasıl yol gösterdiğini tüm detaylarıyla anlattı.
Konferans bitiminde bir konuşma gerçekleştiren Belediye Başkanı Nezih Yalçın, “Peygamber Efendimiz’in (S.A.V.) hayatından kesitler anlatarak bugünü yorumlayan ve bizlere farklı bir bakış açısı sunan Yasin Pişgin hocamızı, Akdağmadeni’nde ağırlamaktan mutluluk duyduk. Bugün burada olup bu güzel ortamı oluşturan kıymetli vatandaşlarımıza da çok teşekkür ediyorum.” dedi.
Yaklaşık 2 saat süren etkinlikte Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın, Pişgin’e hediye takdim etti ve hatıra fotoğraflarının çekilmesiyle program son buldu. »İHA

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Peygamber Efendimiz Anlatıldı
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