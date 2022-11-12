Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 6
açık
Video Haber Anketler Güncel Siyaset Ekonomi Tarım Gündem Eğitim Sağlık Spor İlçeler İlan ve Duyuru Kültür - Sanat Yaşam Güncel Yaşam
BİST
4.455,53
ALTIN
1.054,17
DOLAR
18,56
STERLİN
22,01
EURO
19,24

Personelle toplantı

Yozgat İl Müftülüğü tarafından düzenli olarak yapılan personel toplantısının Kasım ayı toplantısı Bölge Yatılı Kur’an Kursu toplantı salonunda gerçekleştirildi.

12 Kasım 2022 Cumartesi 02:11
Personelle toplantı

Müftülük bünyesinde görev yapan İmam-Hatip, Müezzin Kayyım ve Kur’an Kursu öğreticilerine yönelik, aylık personel toplantısı İl Müftüsü Ali Gülden’in başkanlığında, bayan ve erkek görevliler için iki ayrı oturumda gerçekleştirildi. 
Kur’an-I Kerim tilavetiyle başlayan toplantı, Müftü Gülden tarafından sohbet, gündem konularının paylaşılması ve hizmet verimliliği artırmak üzere yapılan istişare ile tamamlandı. 
»Haber Merkezi
 

Anahtar Kelimeler:
Personelle Toplantı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
“Her şey Yozgat için”
“Her şey Yozgat için”
200 fidan toprakla buluştu
200 fidan toprakla buluştu
Kazanın altından dram çıktı
Kazanın altından dram çıktı
üniversitede anıldı
üniversitede anıldı
SORGED'den kampanya
SORGED'den kampanya
Söyleşi programı düzenlendi
Söyleşi programı düzenlendi
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Taraofız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Onur Kaytan Plaza 1/3 No:10/5 Merkez/Yozgat

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim