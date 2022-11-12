Personelle toplantı

Müftülük bünyesinde görev yapan İmam-Hatip, Müezzin Kayyım ve Kur’an Kursu öğreticilerine yönelik, aylık personel toplantısı İl Müftüsü Ali Gülden’in başkanlığında, bayan ve erkek görevliler için iki ayrı oturumda gerçekleştirildi.

Kur’an-I Kerim tilavetiyle başlayan toplantı, Müftü Gülden tarafından sohbet, gündem konularının paylaşılması ve hizmet verimliliği artırmak üzere yapılan istişare ile tamamlandı.

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