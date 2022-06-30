Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 13
açık
Video Haber Güncel Siyaset Ekonomi Tarım Gündem Eğitim Sağlık Spor İlçeler İlan ve Duyuru Kültür - Sanat Yaşam Güncel Yaşam Mutlu Günlerimiz
BİST
2.401,96
ALTIN
970,82
DOLAR
16,61
STERLİN
20,27
EURO
17,38

Personelle istişare

Yerköy Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz, belediyede görev yapan birim amirleri ve tüm personel ile belediye konferans salonunda istişare toplantısı yaptı.

30 Haziran 2022 Perşembe 02:11
Personelle istişare

Düzenlenen toplantıya Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz, Başkan Yardımcısı Cemil Kaplan, birim amirleri ve çok sayıda personeller katıldı.
Toplantıda konuşma yapan Başkan Ferhat Yılmaz, Yerköy’e hizmet etmek için ellerinden gelen tüm çaba ve gayreti göstereceklerini söyledi.
İlçe halkına hizmet etmek için herkes üzerine düşen görevi yerine getirmesi gerektiğini ifade eden Başkan Yılmaz, “Bizler belediye çalışanları olarak bir aileyiz, birbirimize saygı ve sevgi içerisinde olmamız gerekli. Üzerimize düşen görevi en iyi şekilde yerine getirmek bizlerin en asli görevidir. Bizler görevimizi yaparken sorumluluğumuz olmalı ve görev bilincine sahip olmamız gerekir. Belediyecilikte 8-5 gibi bir çalışma saati olmaz. Herhangi olumsuz bir durumda örnek verecek olursak su patlağı, temizlik veya benzeri bir sorunda belediyede görev yapan bir kişi benim mesaim bitmiş ben gitmeliyim dememeli. Böyle bir şey söz konusu dahi olmaması lazım, onun için bütün personelimizin her an göreve hazır olması gerekir ve sorunlara anında müdahale etmesi gerekir. Çalışan ve alın teri döken personel mutlaka karşılığını alacaktır. Sonuç olarak herkes üzerine düşenin fazlasını yapması gerekir. Şu ana kadar yaptıklarınızı şu andan itibaren katlayarak yapacağınıza inanıyorum.” dedi. Başkan Ferhat Yılmaz’ın konuşması sonrasında personellerle fikir alışverişinde bulundu. » Haber Merkezi
 

Anahtar Kelimeler:
Personelle Istişare
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
13 branşta eğitim
13 branşta eğitim
Yozgat, Kastamonu'nun yanında
Yozgat, Kastamonu'nun yanında
İhmale gelmeyin!
İhmale gelmeyin!
Fırtına alıcısını bekliyor
Fırtına alıcısını bekliyor
Yağışlar devam edecek
Yağışlar devam edecek
Zor anlar yaşadılar
Zor anlar yaşadılar
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim