Personelle istişare

Düzenlenen toplantıya Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz, Başkan Yardımcısı Cemil Kaplan, birim amirleri ve çok sayıda personeller katıldı.

Toplantıda konuşma yapan Başkan Ferhat Yılmaz, Yerköy’e hizmet etmek için ellerinden gelen tüm çaba ve gayreti göstereceklerini söyledi.

İlçe halkına hizmet etmek için herkes üzerine düşen görevi yerine getirmesi gerektiğini ifade eden Başkan Yılmaz, “Bizler belediye çalışanları olarak bir aileyiz, birbirimize saygı ve sevgi içerisinde olmamız gerekli. Üzerimize düşen görevi en iyi şekilde yerine getirmek bizlerin en asli görevidir. Bizler görevimizi yaparken sorumluluğumuz olmalı ve görev bilincine sahip olmamız gerekir. Belediyecilikte 8-5 gibi bir çalışma saati olmaz. Herhangi olumsuz bir durumda örnek verecek olursak su patlağı, temizlik veya benzeri bir sorunda belediyede görev yapan bir kişi benim mesaim bitmiş ben gitmeliyim dememeli. Böyle bir şey söz konusu dahi olmaması lazım, onun için bütün personelimizin her an göreve hazır olması gerekir ve sorunlara anında müdahale etmesi gerekir. Çalışan ve alın teri döken personel mutlaka karşılığını alacaktır. Sonuç olarak herkes üzerine düşenin fazlasını yapması gerekir. Şu ana kadar yaptıklarınızı şu andan itibaren katlayarak yapacağınıza inanıyorum.” dedi. Başkan Ferhat Yılmaz’ın konuşması sonrasında personellerle fikir alışverişinde bulundu. » Haber Merkezi

