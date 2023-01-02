Personelin yeni yılı kutlandı

Polat, gazetecilere yaptığı açıklamada, 2023 yılının huzur, sağlık ve mutluluk getirmesi temennisinde bulundu.
Kentte bin 300'e yakın kolluk kuvvetinin görev başında olduğunu ifade eden Polat, "Ekiplerimiz 7/24 görev başında. İnşallah huzur içinde 2023 yılına gireceğimizi düşünüyorum. Devletimizin tüm imkânları aziz milletimizin emrinde. Sahada milletimizin huzuru, güvenliği için görev yapan tüm arkadaşlarımıza kolaylıklar diliyorum." diye konuştu.
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Polat, gazetecilere yaptığı açıklamada, 2023 yılının huzur, sağlık ve mutluluk getirmesi temennisinde bulundu.