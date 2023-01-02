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Personelin yeni yılı kutlandı

Vali Ziya Polat, Belediye Başkanı Celal Köse, İl Emniyet Müdürü Kenan Şaban Süzgün ve İl Jandarma Komutanı Albay Halil Başer, Şehitler Polis Merkezi, 112 Acil Çağrı Merkezi, hastaneler, itfaiye personeli ve Muslubelen uygulama noktasını ziyaret ederek personelin yeni yılını kutladı.

02 Ocak 2023 Pazartesi 02:00
Personelin yeni yılı kutlandı

Polat, gazetecilere yaptığı açıklamada, 2023 yılının huzur, sağlık ve mutluluk getirmesi temennisinde bulundu.
Kentte bin 300'e yakın kolluk kuvvetinin görev başında olduğunu ifade eden Polat, "Ekiplerimiz 7/24 görev başında. İnşallah huzur içinde 2023 yılına gireceğimizi düşünüyorum. Devletimizin tüm imkânları aziz milletimizin emrinde. Sahada milletimizin huzuru, güvenliği için görev yapan tüm arkadaşlarımıza kolaylıklar diliyorum." diye konuştu. 
»AA

Son Güncelleme: 02.01.2023 09:22
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