Personele ziyaret

Belediye ekipleri tarafından sürdürülen çalışmaları Belediye Başkanı Ömer Açıkel ziyaret etti. Personel ile bir araya gelen Başkan Açıkel, çalışmalarında kolaylık diledi. Açıkel, "Akşam mesaimiz pazar yeri temizliği ile devam ediyor. Çalışma arkadaşlarımızla kısa bir mola verdik. Sohbet edip çalışmalar hakkında bilgi aldık. Mesai arkadaşlarıma özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ederim. Gece gündüz demeden Sarıkaya için çalışıyor" dedi.

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