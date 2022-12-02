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Personele etkinlik yapıldı

Boğazlıyan ilçesinde, İlçe Müftülüğü tarafından Tecrübe Paylaşımı etkinliği yapıldı. 

02 Aralık 2022 Cuma 02:47
Personele etkinlik yapıldı

Etkinliğe Sarıkaya, Çandır, Çayıralan ve Yenifakılı müftü ve personelleri katılım sağladı.
Çeşitli projeler üreterek cami, cemaat, öğrenci, diğer resmi kurumlarla birlikte gerçekleştirdikleri sunumları İstanbul, Kocaeli ve Tokat'tan teşrif eden konuk din görevlileri anlattı. 
Moderatörlüğünü Diyanet İşleri Uzmanı Ramazan Dağlı’nın yaptığı program toplu resim çekilmesiyle sona erdi.
Boğazlıyan İlçe Müftüsü Atıf Akşit, “Misafirlerimize ve katılan bütün hocalarımıza teşekkür ederiz. Sunumdan istifade ederek cami, cemaat, öğrenci, vatandaş ilişkilerinde ve eğitim ve öğretim konularında yapacakları çalışmalarda din görevlisi hocalarımıza başarılar dileriz. Yüce Rabbimiz hangi işi yapıyorsak samimi ve ihlaslı olmayı lütfeylesin.” İfadelerini kullandı. 
»Haber Merkezi
 

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Personele Etkinlik Yapıldı
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