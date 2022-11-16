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Personelden kan bağışı

Akdağmadeni ilçesinde, Açık Açık Ceza İnfaz Kurumu kan bağışında bulundu. 

16 Kasım 2022 Çarşamba 02:11
Personelden kan bağışı

Türk Kızılay Kan Merkezlerindeki kan stoklarına katkı sağlamak amacıyla Ceza İnfaz Kurumu personeli tarafından kan bağışına destek verildi. 
Kızılay Kan Bağış Merkezi işbirliğiyle gerçekleştirilen kampanyada, sağlık durumu kan vermeye elverişli olan çok sayıda kurum personeli, gerekli sağlık kontrolü ve bilgilendirmenin ardından kan bağışında bulundu.
Kurum tarafından yapılan açıklamada; “Toplumsal sorumluluk bilinciyle hareket edip bu anlamlı kampanyaya destek veren başta Kurum Müdürümüz ve bağışçı olan diğer çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ederiz.” ifadeleri kullanıldı. 
»Haber Merkezi
 

Anahtar Kelimeler:
Personelden Kan Bağışı
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