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Personel alınacak

Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindeki eksikliği karşılamak üzere İŞKUR Toplum Yararına Programlar (TYP) kapsamında işçi alım ilanı yayımlandı.

25 Ağustos 2022 Perşembe 02:11
Personel alınacak

2022-2023 eğitim öğretim yılında Yozgat İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarda temizlik personeli olarak görevlendirilmek üzere İŞKUR TYP kapsamında personel alımı gerçekleştirilecek. Yozgat il genelinde 330 kişinin alınacağı iş alının da başvurular dün başladı. Toplamda 5 gün sürecek olan başvurular 28 Ağustos Pazar günü sona erecek. E devlet üzerinden yapılacak olan başvurular merkezde bulunan okullar için 31 Ağustos Çarşamba günü saat 10.00’da noter huzurundan kura çekilişi ile yapılacak. İlçelerin kurası ise ilçelerde noter huzurunda gerçekleştirilecek. 
TYP NEDİR?
İşsizliğin yoğun olduğu dönemlerde veya yerlerde doğrudan veya yüklenici eli ile toplum yararına bir iş ya da hizmetin gerçekleştirilmesi yoluyla özellikle istihdamında zorluk çekilen işsizlerin çalışma alışkanlık ve disiplininden uzaklaşmalarını engelleyerek işgücü piyasasına uyumlarını gerçekleştirmek ve bunlara geçici gelir desteği sağlamak amacıyla İŞKUR tarafından uygulanan programlardır. 
»Muhammed Üstüntaş 

Anahtar Kelimeler:
Personel Alınacak
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