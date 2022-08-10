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Pazarı gezdi

AK Parti Yozgat Milletvekili ve Seçim İşleri Başkan Yardımcısı Yusuf Başer, meclisin tatil olması ile birlikte memleketi Yozgat’ta geldi.

10 Ağustos 2022 Çarşamba 02:11
Pazarı gezdi

Yozgat’ta bir dizi ziyaret gerçekleştiren Milletvekili Başer, ilçe ilçe köy köy gezerek vatandaşlar ile bir araya geldi. 
Yozgat’ta Salı günleri açılan Salı Pazarını ve Köylü Pazarını gezen Başer hem esnaf ile hem de vatandaşlar ile sohbet etti. Başer, “Yozgat Salı Pazarı ve Köylü Pazarını ziyaret ettik. Pazar alışverişi yapan hemşehrimizle hasbihal ettik. Pazarcı esnaflarımıza hayırlı ve bereketli pazarlar dileğinde bulunduk” dedi. »Haber Merkezi

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Pazarı Gezdi
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