Patlama meydana geldi

Gültepe Mahallesi Akırmak Caddesi'nde, 3 kişilik ailenin oturduğu 2 katlı evde patlama oldu. Doğal gaz sızıntısından meydana geldiği belirlenen patlamanın etkisiyle evin çatısı ve üst katı çöktü.

İhbar üzerine olay yerine AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Baba İhsan Yorulmaz'ın kendi imkânlarıyla enkazdan çıktığı olayda ekipler, yaralı kurtarılan anne Fatma Taşdemir'i Yerköy Devlet Hastanesi'ne sevk etti.

Enkazda kalan 4 yaşındaki Aydilge Hamiyet Yorulmaz da AFAD ve itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Olay yerinde incelemede bulunan Yozgat Valisi Ziya Polat, gazetecilere, "Doğal gaz sıkışmasından kaynaklı bir patlama olduğunu düşünüyoruz. Arkadaşlarımız inceliyor. Asıl sebebi raporlardan sonra çıkacaktır. Şükür, herhangi bir can kaybımız yok. Çocuğumuz da az önce çıkarıldı. Allah'a şükür sağlık durumları iyi. Rabbim büyüğünden korusun. Devletimizin tüm kurumları burada, ekiplere teşekkür ediyorum." dedi.

İncelemesinin ardından Yerköy Devlet Hastanesi'nde yaralıları ziyaret eden Polat, "Vatandaşlarımızın sağlık durumu iyi. Annemizi Yozgat'a sevk ettik, çocuğumuzu da biraz önce sevk ettik. Diğer vatandaşımız burada, gözetim altında. Şu an için Allah'ın izniyle iyiler." diye konuştu. AA