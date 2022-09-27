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Patates hasadı başladı

Sorgun ilçesinde patates hasadı başladı.

27 Eylül 2022 Salı 02:11
Patates hasadı başladı

Sorgun'da 11 dönüm patates eken çiftçi Selman Arslan, geçen yıllara oranla bu yıl patates üretiminden daha fazla verim elde ettiklerini söyledi.
Yaklaşık 16 yıldır patates ektiğini aktaran Arslan, "İlkbaharda yeterli yağış alması ve hava koşullarının uygun gitmesiyle verimde artış oldu. 11 dönümden yaklaşık 70 ton patates aldım. Allah bereket versin, patateste yüzümüz güldü." dedi.
Arslan, patatesin kilogramının 6,5 ile 7,5 lira arasında satıldığını belirtti. »AA
 

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Patates Hasadı Başladı
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