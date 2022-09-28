Parklar yenileniyor

100. Yıl Mahallesi Şehit Ferhat Gökdemir parkında bulunan oyun gruplarının yenilendiğini belirten Belediye Başkanı Yılmaz, ekipler tarafından bakım ve onarımların yapıldığını ifade etti.

İlçe merkezinde bulunan mahallerde çocuk oyun alanları ve park yapım çalışmalarının hızla devam ettiğini değinen Yılmaz, 100. Yıl Mahallesinde bulunan Şehit Ferhat Gökdemir parkında bulunan çardaklar ile çocuk oyun alanın eksiklerinin giderildiğini ve eksik olan oyun gruplarının yapıldığını söyledi.

Konuyla ilgili yaptığı açıklamada Yılmaz, “100. Yıl Mahallesinde yer alan Şehit Ferhat Gökdemir parkında bulunan çocuk oyun alanını, çardakların bakım ve onarımı belediyemiz tarafından oluşturulan ekipler tarafından yapılmıştır. Belediyemiz tarafından oluşturulan bu ekip, mahallelerimizde bulunan aktif parklarımızın sorunları yerinde çözecek. Bunların yanı sıra park ihtiyacı olan mahallelerimize park çalışması yapacaklardır. Göreve geldiğimiz günden bugüne yapılan tüm çalışmalarımız insan odaklı çalışmadır. Belediye olarak amacımız, çocuklarımızın günümüzdeki dijital ortamdan uzaklaştırmak, açık ve temiz havada vakit geçirmelerini sağlamak istiyoruz. Çocuklarımızın sosyalleştiği ve birlik ve beraberliği öğrendikleri sosyal alanlar oluşturmak bizlerin en temel görevleridir. Daha yeşil bir Yerköy hedefiyle ilçemizin genelinde güvenli, eğlenceli oyun alanları yapmanın yanı sıra mevcut park alanlarının yenileme ve bakım çalışmaları yapılacağız.” dedi. »Haber Merkezi

