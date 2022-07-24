Parklar yenileniyor

Belediye ekipleri Yeni mahallede bulunan parkların yenileme işlemlerini tamamladı.

Çocuklarının mutluluğu ve gülümsemeleri için çalışmalara devam ettiklerini belirten Belediye Başkanı Müjdat Karaca, “Çocuklarımız mutlu, neşeli olmaları için elimizden gelen hizmeti yapıyoruz. Son olarak da hem yararlı hem keyifli zaman geçirsin diye parklarımızı yeniliyoruz. Çocuklarımız için daha eğlenceli oyun gruplarını parklarımıza monte ediyoruz. Çevre duvarlarımızı yeniden düzenleyerek, ailelerimiz ve çocuklarımız için güvenli parklar oluşturuyoruz. Temalı çocuk parkı modellerimiz kent estetiğine katkıda bulunmanın yanı sıra, çocukların hayal dünyasını ve motor becerilerini de geliştiriyor. Çocuklarımıza ve ilçemize hayırlı olsun. Emeği geçen personellerimize teşekkür ediyorum " dedi. »Haber Merkezi

