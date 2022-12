Panel düzenlendi

Erdoğan Akdağ Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenen panele, Rektör Vekili Prof. Dr. Şenol Akın, fakülte dekanları, daire başkanları, öğretim elemanları ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programın açılış konuşmasını yapan Yozgat İşitme Engelliler Spor Kulüp ve Derneği Başkanı Ali Akdoğan engelli olmanın hayatı yaşamak için bir engel olmadığına dikkat çekti.

Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sevinç Polat konuşmasında “Toplumun her alanında engelli bireylerin haklarını ve refahını teşvik etmek ve engelli bireylerin durumuna dair politik, sosyal, ekonomik ve kültürel olarak yaşamın her alanında farkındalığı arttırmak amacıyla çeşitli çalışmalar yapılmakta ve bilimsel etkinlikler yürütülmektedir. Engelli vatandaşlarımızın da hayatın her alanına dâhil olmalarını desteklemek ve teşvik etmek, ihtiyaç duydukları hizmetleri en etkin ve hızlı bir şekilde yerine getirmek, onların sorunlarını öncelikli olarak çözmek ve tüm hizmet sunum mekanizmalarını buna uygun hâle getirmek, hayatlarını kolaylaştıracak her adımda yanlarında durmak, hepimizin önemli görevlerinden birisidir. Engelli olmak, hayatı yaşamak için bir engel değildir. Önemli olan vicdanlarımızın engelli olmamasıdır. Bu konuda üniversite olarak kararlı bir duruş sergileyerek gerekli hassasiyeti göstermekteyiz.” ifadelerini kullandı.

Rektör Vekili Prof. Dr. Şenol Akın konuşmasında engelleri aşmanın bir inanç meselesi olduğuna dikkat çekerek başarının anahtarının kişinin buna inanması gerekliliğine vurgu yaptı.

Rektör Vekili Prof. Dr. Akın konuşmasının devamında: “Bu anlamlı günde çeşitli etkinlikler düzenlenerek eğitim, sağlık, çalışma hayatı gibi alanlarda fırsat eşitliği sağlanması ve farklılıklara saygı gösterilmesi, mekânsal erişim yanında teknoloji ve bilgiye erişimin bu bireyler için ne kadar önemli olduğuna dikkat çekilerek toplumsal farkındalık oluşturulması amaçlanmıştır. Engellilik bu kardeşlerimiz ve ailesi için zorlu yaşam koşullarını beraberinde getirmekte ve yaşadıkları sorunlarla baş etmeleri sürecinde herkese görevler düşmekte. Dolayısıyla her alanda bu kardeşlerimizin yaşamlarını kolaylaştırmak yılın her günü onları anlamak için her gün birlikte çalışmamız gerektiğini ifade etmek istiyorum.” dedi.

Rektör Vekili Prof. Dr. Şenol Akın üniversitenin bünyesinde engellilere yönelik yürütülen çalışmalar hakkında katılımcıları bilgilendirdi.

Açılış konuşmalarının ardından Yozgat İşitme Engelliler Spor Kulüp ve Derneği Başkan Yardımcısı Rüştü Karakamış katılımcılar için kısa bir farkındalık etkinliği gerçekleştirdi.

Moderatörlüğünü Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sevinç Polat’ın yaptığı panelde Çorum Hitit Üniversitesi Engelli Öğrenci Birim Koordinatörü Doçent Dr. Selen Özakar Akça ‘Engelli Bireylerin Sağlığa Erişiminde Yaşadığı Güçlükler’, Bozok Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Ferhat Esatbeyoğlu ‘Rehabilitasyondan Performansa: Para limpik Hareket’, Paralimpik Boccia Milli Sporcu Öner Bozbıyık ve Paralimpik Boccia Rampa Operatörü Alpay Aslantaş ‘Paralimpik Sporculardan Yansımalar: Paralimpik Sporcu Olma Serüveni’ konularında katılımcıları bilgilendirdi.

Program, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından ‘2022 Yılı Engelsiz Üniversite Ödülleri’nde ‘Mekânda Erişilebilirlik Turuncu Bayrak’, ‘Eğitimde Erişilebilirlik Yeşil Bayrak Sosyo- Kültürel Faaliyetlerde Erişebilirlik Mavi Bayrak’ kategorilerinde bayrak alan fakülte, yüksekokul ve MYO’lara bayrak ve belgelerinin takdiminin ardından sona erdi.

»Haber Merkezi