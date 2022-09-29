PANCAR ALIMI BAŞLADI

Yozgat Şeker Fabrikasının 25. dönem pancar alım kampanyası, düzenlenen törenle başladı.

Gerçekleşen törene Vali Ziya Polat, AK Parti Yozgat Milletvekili ve Genel Merkez Seçim İşleri Başkan Yardımcısı Yusuf Başer, Sorgun Kaymakamı Halil İbrahim Kazar, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yüzbaşı Alper Ekmekçioğlu, Şeker Fabrikaları Genel Müdür Yardımcısı Dr. Ertan İçöz, Şeker Fabrikası Müdürü H. Bedirhan Aka, Yozgat Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Kürşat Arslan, Sorgun Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Üzeyir Arslan, belde belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri ve davetliler katıldı.

Törende konuşma yapan Vali Ziya Polat, “Şeker pancarının kristal şekere yolculuğunun başladığı bir gün. Üreten kardeşlerimden Allah razı olsun. Hep söylüyoruz, söylemeye devam edeceğiz. Pandemi döneminde de gördük ki en büyük güç gıda, tarım. Şükürler olsun yiğitler şehri Yozgat’ımız tarımcılığın başkentlerinden biri. Hayvancılıkta çok iyi yerlerdeyiz. Mercimek üretiminde Türkiye birincisiyiz. Türkiye ikincisiyiz şeker pancarında. İlk ondayız buğdayda. Bu sene yaptığımız desteklerle özellikle ürün çeşitlendirmesi yapalım dediğimizde idaremiz sağ olsun çiftçilerimize desteğiyle şu an 150 bin dekara ulaşıldı. Ürünleri çeşitlendirmek ve üretilen ürünlerin de şeker gibi yerli ve milli fabrikalarımızda maddeye çevirmek zorunda olduğumuzu tekrar buradan belirtmek isteriz. Biz tarım hayvancılık memleketteyiz. Biz tarım hayvancılığın yanında inşallah önümüzdeki yıllarda sanayi kenti olmayı hedefliyoruz.” dedi.

‘TÜRKŞEKER FABRİKALARI İÇERİSİNDE BİR ADIM ÖNDE’

Sorgun'da Türkşeker ailesi ve şeker üreticisi için adeta bir düğün günü olduğunu söyleyen Milletvekili Yusuf Başer, “Bugün çiftçilerimizin el emeği olan, göz nuru olan mahsullerin artık kullanılabilir hale geleceği ve karşılığının da verileceği bir günün arifesindeyiz. Türkşeker Fabrikası, Yozgat Sorgun Şeker Fabrikamızda gerçekten son yıllarda özellikle pandemi süreci ile beraber ki o süre içerisinde özelleştirmenin olduğu dönem içerisinde dahi genel müdürüm biz buraya 250 milyon civarında bir yatırım yapmak suretiyle burayı daha modernize hale getirdik. Şu an itibariyle de Sorgun Şeker Fabrikamızı, Türkşeker Fabrikaları içerisinde bir adım öne çıkarmanın da ayrı bir mutluluğunu yaşıyoruz. Yozgat’ımız için büyük bir kazanç olan Şeker Fabrikamızda biz istiyoruz ve arz ediyoruz ki üretim süresi 100 gün değil, daha fazla olsun. Üretimi artıralım diye, bu süreyi mümkün olduğu kadar gelişmiş ülkelerde olduğu gibi biraz daha uzatmak için üretimi artırmanın yollarını hep beraber arıyoruz. Bunun için mücadele ediyoruz. Özellikle son dönem içerisinde Yozgat’ımızda sadece şeker fabrikası ve şeker pancar üretiminde değil; buğday, nohut ve mercimek üretiminde özel idaremizin de desteğiyle artış oldu. Türkiye'de en fazla buğday üretimi yapan ikinci il Konya'dan sonra Yozgat oldu. Yozgat'ımızın hem termo tesisleri hem de lisanslı depolarının tamamına yakını doldu. Allah'a şükürler olsun ki üretim parasını da vermek suretiyle üreticimiz, çiftçimiz son 10 yılın belki de en güzel buğday, nohut ve mercimek üretimini yaptı.” diye konuştu.

‘1 MİLYON 176 BİN TON ŞEKER ÜRETİLİYOR’

Türkşeker Genel Müdür Yardımcısı Erkan İçöz ise, “Yozgat Şeker Fabrikamızın 2022-2023 pancar alım kampanyası törenine katılarak bizleri onurlandırdığınız için sizlere teşekkür ediyor açılışını yaptığımız şeker üretim kampanyamızın ülkemize, sanayimize, bütün yönetici ve çalışanlarımıza hayırlı uğurlu ve bereketli olmasını diliyorum. Yıllık 1 milyon 176 bin tonu Türk şekere ait olmak üzere toplam 3.6 milyon ton pancardan şeker üretme kapasitesine sahip bulunmaktayız. Türk şeker, şeker üretiminin yanı sıra yan ürün olarak yaş pancar posası üreterek kimya sanayi, mal alım sanayi ve birçok sanayi sektörüne katkı sağlayarak ülkemizde tarım ve sanayi entegrasyonunun en iyi örneklerinden birisidir.” şeklinde konuştu.

‘EN BÜYÜK SANAYİ KURULUŞLARINDAN BİRİSİ’

Yozgat Şeker Fabrikası’nın bulunulan tesis üzerine kurulmuş entegre bir tesis olduğuna değinen Yozgat Şeker Fabrikası Müdürü Bedirhan Aka, “İlimizin en büyük sanayi kuruluşlarından birisi olan fabrikamız ilk üretimine 1998 yılında başlamıştır. Fabrikanın ürettiği ana ürün kristal şeker, yan ürün ise melas ve küspedir. Yaş pancar posası hayvan yemi olarak kullanılmakta ve besiciliğin gelişmesinde önemli rol oynamaktadır. Melas ise maya ve alkol sanayisi olmak üzere çeşitli sektörlerde kullanılmaktadır. 2022 yılında fabrikamız 6 ziraat bölge şefliği ve bunlara bağlı 11 tesellüm merkeziyle Yozgat pancar çiftçisine hizmet vermektedir. Yozgat Şeker Fabrikası olarak bu sene 110 köyde 2 bin 200 çiftçi tarafından 65 bin dekarlık alanda pancar ekimi yapılmıştır. Bu alandan elde edilecek ürün miktarı yaklaşık 370 bin ton olup pancar işlemesine 5 Ekim 2022 tarihinde başlanacak ve takriben 100 gün sürecektir. İşveren pancardan yaklaşık 55 bin ton şeker, 16 bin ton melas, 120 bin ton pancar posası üretimi beklemektedir. Fabrikamızın bu sene yapacağı üretim faaliyetlerinden bölgemize sağlayacağı parasal değer 1.2 milyar lira civarında olacaktır. Yozgat Şeker Fabrikası olarak bundan sonra da hem çiftçimize hem bölgemize hem de ülkemize hizmet etmeye devam edeceğiz” dedi.

‘EN VERİMLİ ÖRNEKLERİNDEN BİRİ’

Pancar Alım Kampanyasının çiftçilere kazasız belasız bereketli, bol kazançlı ve hayırlı olmasını dileyen Yozgat Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Kürşat Arslan, “Son yıllarda pancar üretim maliyetlerinin çok artması sonucu pancar yetiştiriciliğini çiftçilerimiz zor şartlarda büyük mücadelelerle yapmışlardır. 108 köyümüzde 62 bin 300 dekarda 2 bin 165 çiftçimizden tahmini 405 bin ton pancar üretimi yapılmıştır. Bu üretim Yozgat tarımı adına büyük katma değer sağlamaktadır. Pancar tarımı ve şeker sanayiyi tarım ve sanayi entegrasyonunun en verimli örneklerinden biri olarak takdim etmek istiyorum.” diye konuştu.

Konuşmaların ardından 25. kampanya döneminde Yozgat Şeker Fabrikasına pancar getiren ilk 6 çiftçiye çeşitli hediyeler verildi. »AA