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Pakistan’a dost eli

Pakistan’da yaşanan ve ülke tarihinin en büyük doğal afeti olarak tarihe geçen sel felaketi sonrası başlatılan yardım kampanyasına Kayseri Şeker de omuz verdi.

10 Eylül 2022 Cumartesi 02:11
Pakistan’a dost eli

Kayseri Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından başlatılan yardım kampanyasına şeker desteği verdi.
Tarihinin en büyük doğal afetini yaşayan dost ve kardeş ülke Pakistan’a, Kayseri Şeker de dost elini uzattı. Kayseri Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından başlatılan yardım kampanyasına 25 ton şeker ile destek verdi.
Dost ve kardeş ülke Pakistan’da yaşanan sel felaketinden duyduğu üzüntüyü dile getiren Kayseri
Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, “Pakistanlı bin kardeşimizin hayatını kaybettiği, büyük yıkıma neden olan sel felaketi sonrası Kayseri Şeker olarak kardeşlerimize bir nebzede olsa katkı sağlamak adına yardım kampanyasında yerimizi aldık. Kayseri Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü yardım tırı ile 5’er kilogramlık toplam 25 ton şeker yola çıktı. Pakistan halkına geçmiş olsun ve başsağlığı dileklerimizi iletiyor, bir daha böylesi felaketleri yaşamamalarını Cenab-ı Allah’tan temenni ediyoruz” diye konuştu. 
»Haber Merkezi
 

Anahtar Kelimeler:
Pakistana Dost Eli
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