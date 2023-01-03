"Özveriyle çalışmaya devam edeceğiz"

Başkan Coşar yaptığı açıklamada, “2023 yılında binlerce istihdamın oluşacağı, inşaat, otel, servis araçları, nakliye, lokanta gibi onlarca sektörün gelişimine ivme kazandıracak yatırımlar için bir bir temellerin atılacak olması, Boğazlıyan’ın yüzyılı olarak değerlendiriyoruz. Arıtma Tesisi, Şehir Terminali, Sinema Salonu, Kültür Merkezi, Kreş, Taziye evi, İş Merkezleri, Şehir içi Ulaşım, Kütüphane başta olmak üzere onlarca hizmet yatırımla buluşturduk. Sosyal ve kültürel etkinlikler, çevre düzenlemeleri, yol kaldırım, ağaçlandırma, gibi onlarca alanda çalışmalar yürüterek ilçeyi cazibe merkezi haline getireceğiz” ifadelerini kullandı.

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