Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Video Haber Anketler Güncel Siyaset Ekonomi Tarım Gündem Eğitim Sağlık Spor İlçeler İlan ve Duyuru Kültür - Sanat Yaşam Güncel Yaşam
BİST
5.661,10
ALTIN
1.101,16
DOLAR
18,75
STERLİN
22,64
EURO
20,03

"Özveriyle çalışmaya devam edeceğiz"

Boğazlıyan Belediye Başkanı Gökhan Coşar, son 3 yılda olduğu gibi Türkiye Yüzyılı’nda da mevcut çalışmalar devam ederken, ilçeyi yatırımlarla inşa etmeye, ekonomik, ticaret, istihdam ve sanayi faaliyetlerine katkı sağlama noktasında özveriyle çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

03 Ocak 2023 Salı 02:00
"Özveriyle çalışmaya devam edeceğiz"

Başkan Coşar yaptığı açıklamada, “2023 yılında binlerce istihdamın oluşacağı, inşaat, otel, servis araçları, nakliye, lokanta gibi onlarca sektörün gelişimine ivme kazandıracak yatırımlar için bir bir temellerin atılacak olması, Boğazlıyan’ın yüzyılı olarak değerlendiriyoruz. Arıtma Tesisi, Şehir Terminali, Sinema Salonu, Kültür Merkezi, Kreş, Taziye evi, İş Merkezleri, Şehir içi Ulaşım, Kütüphane başta olmak üzere onlarca hizmet yatırımla buluşturduk. Sosyal ve kültürel etkinlikler, çevre düzenlemeleri, yol kaldırım, ağaçlandırma, gibi onlarca alanda çalışmalar yürüterek ilçeyi cazibe merkezi haline getireceğiz” ifadelerini kullandı. 
»Haber Merkezi

Anahtar Kelimeler:
Özveriyle çalışmaya Devam Edeceğiz
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sokak hayvanlarına hayat
Sokak hayvanlarına hayat
İlk bebeğe hediye
İlk bebeğe hediye
Kişniş ekimi yapıldı
Kişniş ekimi yapıldı
Cinayet zanlısı tutuklandı
Cinayet zanlısı tutuklandı
32 bin evcil hayvana mikroçip
32 bin evcil hayvana mikroçip
Şantiyeye ziyaret
Şantiyeye ziyaret
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Taraofız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Onur Kaytan Plaza 1/3 No:10/5 Merkez/Yozgat

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim