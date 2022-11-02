Özübek’ten ziyaret

AK Parti yönetiminin her zaman önceliği eğitim olduğunu vurgulayan İlçe Kadın Kolları Başkanı Özübek, misafirperverliğinden dolayı Aksoy’a teşekkür etti.

Nazik ziyaretlerinden dolayı Özübek’e teşekkür eden Aksoy ise; “AK Parti Kadışehri Kadın Kolları Başkanı Sayın Reyhan Özübek kurumuzu ziyaret etti. İlçemizde yürütmüş olduğumuz eğitim ve öğretim faaliyetleri hakkında kendileri ile sohbet ettik. Nazik ziyaretleri için sayın başkana teşekkür ederim.” ifadelerini kullandı.

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