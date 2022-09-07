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Özışık, istifa etti

İYİ Parti Yozgat İl Başkanı Metin Özışık, görevinden istifa ettiğini bildirdi.

07 Eylül 2022 Çarşamba 16:41
Özışık, istifa etti

Özışık, partisine sunduğu istifa dilekçesinde, şunları kaydetti: "Başkan yardımcılığı yapmış bir kişinin sözleri tüzel kişiliği kapsar. Ben önce Allah, sonra devlet kültüründe yetişmiş, ömrünün 4 yılını terörle mücadele ile geçirmiş, 22 okul arkadaşını şehit vermiş, şehitleri kucağında taşımış, o şehitlerin kanı ellerinde kucağına karışmış, yıllarca şehitlerin sesleri ile gece yarıları kan ter içinde irkilerek uyanan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Alparslan Türkeş ile aynı okuldan Harbiye'den mezun olmayı fani hayatında en büyük onur sayan, emekli binbaşıyım. 'PKK'ya bakanlık verilebilir.' diyen bir zihniyetle aynı masada olmayı kabullenmem mümkün değildir. Bu sebeple bugüne kadar Yozgat halkının takdirini kazanarak ve hiçbir menfi olayla anılmadan yürüttüğüm İl Başkanlığı görevimden istifa ediyorum." »AA
 

Son Güncelleme: 07.09.2022 17:01
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