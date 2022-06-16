Özgün eserler sergilendi

Serginin açılış törenine İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Aksoy, idare amirleri, öğretmenler ve öğrencileri katıldı. Öğrenciler tarafından yapılan özgün eserlerin sergilendiği programda yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Sergide emeği geçen herkese teşekkür eden İlçe Müdürü Aksoy, “Öğrencilerimizin bilim ve tekniğe, teoriden uygulamaya ve tasarım yapmaya yönelik becerilerini geliştirmek amacıyla yürütülen projelere emek veren okul idarecilerimiz ve kıymetli öğretmenlerimize; katılımları ile bizleri mutlu eden İlçe İdare Amirlerine çok teşekkür ederiz” dedi.

Haber Merkezi