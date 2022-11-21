ÖZEL HASTALARA HİZMET

Sorgun Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinde görevli diş hekimleri, genel anestezi altında müdahale gerektiren hastalara başka illere sevk edilmeden yerinde sağlık hizmeti sunmak amacıyla Sorgun Devlet Hastanesi ile iş birliği yaptı.

Her pazartesi Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinden mobil üniteleriyle Sorgun Devlet Hastanesine gelen hekimler, kendilerine tahsis edilen ameliyathanede anestezi uzmanı gözetiminde hastaların diş çekimi, dolgu, kanal gibi tedavilerini yapıyor.

Sorgun Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Başhekimi Babür Cevheroğlu, down sendromu, otizmli, psikolojik sorunlu ve doktor korkusu olan yetişkin ve çocuk hastaların diş tedavilerini normal poliklinik şartlarında yapmanın çok zor olduğunu söyledi.

Cevheroğlu, bu tip hastaların diş tedavileri için Sorgun Devlet Hastanesi ile protokol yaptıklarını belirterek, "Devlet Hastanesinde pazartesi günleri bize ayrılan ameliyathanede genel anestezi altında diş çekimi, dolgu, kanal tedavisi hizmeti vermekteyiz." dedi.

Sorgun Devlet Hastanesi Başhekimi Ümit Öztürk de hastaların hizmetten memnun olduğunu belirtti.

Öztürk, hastaların tetkikleri yapıldıktan sonra diş doktorlarının Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinden geldiğini anlatarak, "Ameliyathanede anestezi uzmanlarımızla birlikte genel anestezi altında hastaların diş tedavileri yapılıyor." diye konuştu.

Dt. Tuğçe Şahin de iletişim kurulması zor olan hastaların daha önce başka şehirlere sevk edildiğini söyledi.

Bu tip hastaların sorunlarını çözmek için başhekimle görüştüklerini dile getiren Şahin, şunları kaydetti:

"Sorgun Devlet Hastanesi ile protokol imzaladık. Kendimize bir gün belirledik ve hastalarımızı Devlet Hastanesine yönlendirdik. Gerekli kontroller sağlandıktan sonra genel anestezi altında tedavi yapılabileceğine karar verildiğinde biz de mobil ünitemizi kullanarak onların bize ayırdıkları ameliyathanede tedavilerini tamamlıyoruz."

Şahin, tedavisi yapılamayan hastaların nereye gideceklerini bilemedikleri için sorun yaşadıklarına değinerek, "Bu uygulamayla sorunu kontrol altına aldık. Başhekimimize teşekkür ediyorum. Hastaneye gidip hastalarımızın tedavilerini tamamlıyoruz ve aynı gün taburcu ediyoruz." ifadelerini kullandı.

HASTALAR İL DIŞINA SEVK EDİLMİYOR

Dt. Miyase Aydos Andaç da sevk edilen hastalara maddi yük bindiğini aktardı.

İl dışına sevklerden dolayı büyük şehirlerdeki hastanelerde yoğunluk oluştuğunu ve randevu alma sorunu ortaya çıktığını ifade eden Andaç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bizler buna bir çözüm bulabilmek için genel anestezi altında hastaları uyutarak diş tedavisi yapmak için gönüllü olduk. Devlet Hastanesinde genel anestezi altında hastalar ağrılarından kurtuluyor. Çevre illere göndermiyoruz."

Dt. Mahire Nur Muşta ise yerinde sağlık hizmetiyle hastaların maddi ve manevi külfetten kurtulduğunu vurguladı.

Çocuğunun diş tedavisini yaptıran Hüseyin Alpaydın da 7 yaşındaki kızının dişine normal poliklinikte müdahale edilemediğini belirterek, "Çocuk korkuyordu. Sağ olsun doktorlarımız acil sıra vererek anestezi olacak dediler. Devlet Hastanesine geldik, gerekli ilgiyi gösterdiler, hepsine teşekkür ederim. Çocuğumuzu hastaneye yatırdık. Şimdi anestezi altında diş tedavisi yapılacak." diye konuştu.

Gürsel Yılmaz da otizmli çocuğunu daha önce diş tedavisi için Kayseri'ye ya da Ankara'ya götürdüklerini söyledi.

Yılmaz, "Anestezi uygulanması gerekiyordu. Onun için de biz çok defa Kayseri'ye gittik. Sorgun'da da bu işlem yapılmaya başlandı. Oğlum İsmail'in dişini tedavi ettirmek için Sorgun Ağız ve Diş Sağlığı Merkezine müracaat ettik. Uygulamanın başlatılmasında emeği geçenlere teşekkür ediyorum." dedi. »AA