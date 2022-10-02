Özel çocuklara etkinlik

Sorgunda eğitim gören özel çocuklar eğitimciler ile beraber belediye tarafından düzenlenen etkinlik kapsamında hayvan barınağını ziyaret ettiler.

Görevliler eşliğinde hayvanlar seven ve onlara yem veren özel çocuklar kendileri için birer hayvan seçtiler. Özel çocuklar seçtikleri hayvanları görmek için tekrar geleceklerini belirttiler.

Etkinlik kapsamında açıklama yapan Belediye Başkanı M. Erkut Ekinci, “İlçemizde eğitim gören özel çocuklarımız için faklı bir etkinlik düzenlemek istedik. Etkinlik kapsamında çocuklarımızı hayvan barınağına götürdük. Orada hayvanla ile ilgilenen çocukların mutluluğu gözlerinde okundu. Gerçekten onların mutlu olması bizler için paha biçilemez. Bu konuda etkinliklerimiz devam edecek. Her zaman olduğu gibi bundan sonrada çocuklarımızın yanında olacağız” ifadelerini kullandı.

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