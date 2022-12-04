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Özel ara yüz oluşturuldu

Adalet Bakanlığı internet sitesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’ne özel ‘Erişebilirlik Menüsü’ ara yüzünü güncelledi.

04 Aralık 2022 Pazar 02:31
Özel ara yüz oluşturuldu


Adalet Bakanlığı internet sitesi, engelli vatandaşların yargı hizmetlerine ulaşımını kolaylaştırmak için ‘Erişilebilirlik Menüsü’ ara yüzüyle 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde güncellendi. Adalet Bakanı hemşehrimiz Bekir Bozdağ’ın talimatıyla engelli vatandaşların yargıya erişimini kolaylaştırmak için çalışmalar yapan Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü, tamamen yerli ve milli imkanlarla özel bir ara yüz geliştirdi.
3 Aralık Dünya Engelliler gününde hizmete açıldı.
Test aşaması tamamlanan uygulamalar, bugün sitesinin güncellenmesiyle hizmete açıldı. ‘Güven veren ve erişilebilir adalet’ anlayışıyla oluşturulan ara yüz, bakanlık internet sitesinin yanı sıra Avukat Portal, Vatandaş Portal ve Kurum Portal. Bilirkişi Portal, Uzlaştırmacı Portal ve Arabuluculuk Portal uygulamalarına da entegre edildi. Engelli vatandaşlar, yeni uygulama ile UYAP Bilişim Sistemi üzerinden, cep telefonu ve bilgisayarlarından, zaman ve mekandan bağımsız olarak adli süreçlere erişme ve onları takip etme imkanına kavuştu.
13 FARKLI ÖZELLİK VAR
‘Ekran Okuyucu’, ‘Kontrast Renk Ayarı’, ‘Bağlantı Vurgulama’, ‘Büyük Metin’, ‘Disleksi Dostu’ gibi 13 farklı özellik barındıran ‘Erişilebilirlik Menüsü’ne internet sitesinin sağ alt kısmında oluşturulan özel bölüme tıklandığında ulaşılıyor. Geliştirilen yazılım sayesinde sayfa içerikleri de yüksek sesle okunuyor.
Yapılan çalışma ve düzenlemelerle internet sitesi ve portalların toplumun tüm fertleri tarafından kolay kullanılabilmesi ve kullanıcıların sahip olduğu cihaz, yazılım ve fiziksel kısıtlamalardan bağımsız olarak en geniş kullanıcı kitlesine hitap etmesi hedefleniyor. »İHA
 

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