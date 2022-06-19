Özbekistan’a ziyaret

Kenevirin ekonomiye kazandırılması, endüstriyel değeri yüksek olan ürünlere dönüştürülmesi adına önemli çalışmalar yapan ve bu konuda ihtisas üniversitesi olan Yozgat Bozok Üniversitesi, kenevir alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası alanda yatırım yapmak isteyen sektöre öncülük yapmaya devam ediyor. Bu kapsamda geçtiğimiz hafta Rektör Karadağ ile Rektör Yardımcısı ve Kenevir Araştırmaları Koordinatörü Prof. Dr. Güngör Yılmaz’la birlikte bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Özbekistan’a gitti. Karadağ, Rektör Yardımcısı ve Kenevir Araştırmaları Koordinatörü Prof. Dr. Güngör Yılmaz, Baynet Global Limited Şirketi tarafından Özbekistan’da kenevir başta olmak üzere tarımsal üretim alanında yapılması planlanan yatırıma ilişkin düzenlenen toplantıya katıldı. Baynet Global Limited Şirketi’nin organize ettiği toplantıya, Özbekistan Coğrafya Cemiyeti, Özbekistan İnovasyon Bakanlığı, Özbekistan Tarım Bakanlığı, Özbekistan Ulusal Üniversitesi temsilcileri, Türkiye’den ise, Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ, Rektör Yardımcısı ve Kenevir Araştırmaları Koordinatörü Prof. Dr. Güngör Yılmaz, İstanbul Teknik Üniversitesi ve Marmara Üniversitesi temsilcileri katıldı.

Toplantıda Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ, Rektör Yardımcısı ve Kenevir Araştırmaları Koordinatörü Prof. Dr. Güngör Yılmaz sundukları bildirilerle kenevirin geçmişini, dününü, bugünü ve yarını anlattı. Bildiride, kenevir ile ilgili orada ne gibi yatırımlar yapılabilir, Yozgat Bozok Üniversitesi olarak bu konuda nasıl katkı sağlayarak destek verebiliriz, konuları üzerinde duruldu.

Kenevirden katma değeri yüksek ürünler elde edildiğini belirten Karadağ, “Üniversitemiz bünyesinde tarım, gıda ve yem, tıp, ilaç ve sağlık, tekstil, selüloz, kompozit ve biyomalzemeleri, elektronik, makine ve enerji, inşaat ve yapı malzemeleri, temel bilim teknolojileri, sosyal bilimler mevzuat ve pazarlama araştırma gruplarımızda bilimsel çalışmalarımız ve projelerimiz aralıksız devam ediyor. Bu anlamda üretilen bilginin teknolojiye dönüşmesine öncülük ediyoruz. Geçtiğimiz hafta Özbekistan’da Baynet Global Limited Şirketi tarafından kenevir üzerine Özbekistan’da yapılması planlanan yatıma ilişkin fikir alışverişinde bulunmak üzere Rektör Yardımcısı ve Kenevir Araştırmaları Koordinatörü Prof. Dr. Güngör Yılmaz ile birlikte Özbekistan’a geldik. İhtisas Üniversitesi olarak bilgi paylaşımında bulunmak, sektöre yön vererek öncülük etmek, endüstriyel kenevirin bütün biokütlesini ekonomiye kazandırmak noktasında sektörlerle görüşme ve işbirliklerimiz devam edecek” diye konuştu.

ATAŞE ZİYARETİ

Özbekistan ziyareti kapsamında T.C. Taşkent Büyükelçisi Olgan Bekar, Eğitim Müşaviri Ali Eyüpkoca ve Askeri Ataşe Albay Mustafa Baloğlu’yu da ziyaret eden Karadağ, yaptığı görüşmelerde Özbekistanlı gençleri, yükseköğrenim için Yozgat Bozok Üniversitesi’ne davet etti.

Uluslararası öğrencilerin Yozgat Bozok Üniversitesi'ne ilgisinin her geçen gün arttığına dikkat çeken Karadağ, “Ülkemizde uluslararasılaşma konusunda önemli çalışmalar yapılıyor. Yozgat Bozok Üniversitesi’nin tarihinde ilk kez yabancı uyruklu öğrencilere yönelik geçen yıl sınav yaparak yurt dışından öğrenci aldık. Özellikle yurt dışında büyükelçiliklerimiz aracılığıyla üniversitemize öğrenci kazandırılması konusunda da görüşmelerimiz devam ediyor. Bu kapsamda Özbekistan’da önemli görüşmeler gerçekleştirdik. Önümüzdeki yıl Yozgat Bozok Üniversitesi ailesine Özbekistanlı gençlerimizde katacağız. Üniversitemizde 650 olan uluslararası öğrenci sayımızı 2 bin 500’e çıkartmak istiyoruz” şeklinde konuştu.

Haber Merkezi