‘Oyları çaldırmayacağız’

İYİ Parti Yozgat İl Teşkilatı, gazetemizi ziyaret etti. İYİ Parti İl Başkanı Metin Özışık, Merkez Disiplin Kurulu Üyesi Akın Uyar ve yönetim kurulu üyeleri gazetemizi ziyaret ederek çalışmaları hakkında bilgiler verdi. İYİ Parti Teşkilatları olarak hedeflerini anlatan İl Başkanı Metin Özışık, “Türkiye bir seçime gidiyor ve biran öncede o seçime gitmek zorunda. Bu ekonomi ile planlı seçime 12 ay var. 12 ay bekleyecek ülkenin takati yok, bekleyemeyiz. Bu seçim olacak. İl başkanı olarak, bütün 14 ilçedeki ilçe başkanlarının, hepimizin görevi şu; Yozgat genelinde bin 358 sandık var. Bu sandıkların hiç birinden AKP’ye bir tane oy çaldırmayacağız. Bir tane oy çalamayacaklar. Çünkü oy çalabilecekleri söylentisi var. Vatandaş diyor ki, ‘AKP oy çalabilir’. Bende İYİ Parti İl Başkanı olarak söz veriyorum, bir tane oy çaldırmayacağız. 22 belde, 233 mahalle muhtarlığı, 559 köy muhtarlığı, bin 358 sandıkta oy çaldırmayacağız. Bunun içinde ne yapmamız lazım? Büyümemiz lazım ve büyüyoruz. Büyürken ne yapıyoruz? Üye kaydedip büyüyoruz. İşte gelen o üyeye biz sadece şunu soruyoruz: Niye İYİ Partili olmak istiyorsun? Ve hep aynı değerleri taşıyoruz. Atatürk’ün kurduğu Cumhuriyete ve onun değerlerine inandığı için İYİ Partiye insanlar üye oluyorlar. Onun dışında mezhebin ne, hangi takımı tutuyorsun, siyahi misin beyaz mısın? diye sormuyoruz” dedi.

‘OYLARA SAHİP

ÇIKACAĞIZ’

Bir önceki seçimde oy çalındığına inandığını belirten Özışık, “Kesinlikle bir önceki Anayasada da, Cumhurbaşkanlığı seçiminde de ben bu ülkede oy çalındığını inanıyorum. Onun içinde burada Yozgat İl Başkanı olarak bin 358 sandıktaki Millet İttifakının Cumhurbaşkanı adayı için, oy atan herkes için oylara sahip çıkacağız. Çaldırırsak suçlusu benim” diye konuştu.

‘BİN 358 SANDIĞIN

TAMAMINDA

GÖREVLİMİZ VAR’

İYİ Partinin üye sayısındaki artıştan bahseden Özışık, “24 Haziran, bir önceki genel seçimde bin 100 sandık vardı, şimdi bin 358 oldu. O zaman Saadet Partisi, CHP, İYİ Parti olarak sandıkları dolduramadık. Eksik vardı yani. Şimdi biz İYİ Parti olarak bin 358 sandığın tamamında şuanda görevlimiz var. İnşallah CHP’de, diğer partilerde bunu tamamlar. Zaten sandıkta Millet İttifakının görevleri sayısal olarak fazla olacak. Üye sayısı da mesela merkez ilçeden örnek vereyim, ilk kongreyi merkez ilçede 71 kişiyle yaptık. İkinci kongreyi 368 kişiyle yaptık. Şuanda 700’e yaklaştık. Böyle bir örnekle anlatayım” açıklamasında bulundu.

‘BİZ BİRİZ, BERABERİZ, BİRLİKTEYİZ’

Muhalefetteki son yaz ayları olduğunu ifade eden Merkez Disiplin Kurulu Üyesi Akın Uyar, “2022 yılında Haziran ayı ile birlikte yaz sezonu başladı. Ancak bu yaz ayları bizim muhalefetteki son yaz ayımız. Bundan sonraki Haziranda seçim olacak. Vaktinde veya erken seçim fark etmiyor. Haziran ayı itibari ile biz artık son muhalefet ayımızı geçiriyoruz. İktidara yürürken de tabi ki partiyi büyütmemiz lazım. Sandıklara sahip çıkıp, oyları korumamız lazım. Ancak partiyi büyütürken de biz kimseye geçmişini, kökenini, dinini, dilini, ırkını, mezhebini sormuyoruz. Bu manada tüm Yozgat halkına partimizin kapısı açık. Parti politikalarımızı, ekonomi politikalarımızı dinlemek üzere, ülkemizin içinden geçtiği bu zor günlerde, ekonomik koşullarda bizlerin fikrini sormak üzere tanışmak isteriz. Talep ederlerse biz onların gerekirse ayağına gidip üye kaydetmek isteriz. Teşkilatımız burada, biz her gün sahadayız. Bugün esnaf ziyareti yapıyoruz. Köylerimize gideceğiz. Köylerde çiftçilerimizin halini hatırını soracağız. Biz biriz, beraberiz, birlikteyiz” dedi.

‘İNANCIMIZ BİRİNCİ PARTİ OLMAK’

Uyar son olarak, “Düne göre her geçen gün üye sayısı olarak daha ilerdeyiz. Bizim tüm Türkiye’de olduğu gibi Yozgat seçim bölgesinde de hedefimiz, inancımız birinci parti olmak. Ona az kaldı. Seçime çok doğru çok az kaldı diyeceğiz ama bugün az kaldı” şeklinde konuştu. »Sema Nur Koçaker

