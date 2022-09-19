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Otonomi’ye büyük ilgi

Türkiye ve Rusya’da yatırımlar yapan Rus ve Azeri iş insanları Otonomi Yozgat Sorgun Projesi’ni ziyaret edip, yatırım ortaklığı yapmak üzere görüşmelerde bulundular.

19 Eylül 2022 Pazartesi 17:38
Otonomi’ye büyük ilgi

Yozgat Sorgun karayolu üzerinde inşası devam eden Otonomi Yozgat Sorgun Projesi yurt içi ve yurt dışından yatırımcıların ilgisini çekmeye devam ediyor.
Proje kapsamında yapılacak olan alışveriş merkezi hakkında bilgi almak için Yozgat’ı ziyaret eden Rus ve Azeri iş insanları, Yevgeny Tugulikov, Ilya Shvetsov ve Bayram Ağakişi, Otonomi Yozgat Sorgun Yönetim Kurulu Başkanı İsa Tunçer ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Uğur Tunçer ile yatırım ortaklığı yapmak üzere görüşmelerde bulundular. 
Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, Sıla Grup Yönetim Kurulu Başkanı Dr. İhsan Şahin, Sıla Grup İnşaat Grubu Genel Müdürü Sevgin Mısırlı, Sıla Grup İşletmeler Genel Müdürü Emre Çalışkan ve Tana Mühendislik Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Tibukoğlu’nun katılımlarıyla gerçekleştirilen görüşmede proje detayları ve bölgeye sağlayacağı katma değer vurgulandı.
Yatırımcılarla gerçekleşen görüşmenin ardından açıklama yapan Otonomi Yozgat Sorgun Yönetim Kurulu Başkanı İsa Tunçer şunları söyledi: 
“Bölgeye sosyal, ticari ve turistik açıdan büyük katkıda sağlayacak olan Otonomi Yozgat Sorgun Projesi ve projemizle birlikte inşası devam eden alışveriş merkezinin yoğun ilgi görmesinden mutluluk duyuyoruz. Gerek yurt içinden gerekse yurt dışından yatırımcıların dikkatini çeken projemizin oluşturacağı sinerji, ekonomiye katacağı değer, iş gücü ve sağlayacağı prestij ile yeni bir ticari yaşam merkezi olacak. Yurt dışından gelerek projemizle ilgilenen Rus ve Azeri iş insanları, Yevgeny Tugulikov, Ilya Shvetsov, Bayram Ağakişi’ye ve şehrimize gelen tüm yatırımcılara desteklerini esirgemeyen Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci’ye projemize olan güven ve ilgilerinden dolayı teşekkür ediyoruz.”

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Otonomiye Büyük Ilgi
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