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Otogarda yoğunluk

Kurban Bayramı tatilini memleketi Yozgat’ta geçiren vatandaşlar, 1 haftalık tatil sürecinin ardından gurbete dönmeye başlayınca Şehirlerarası Otobüs Terminalinde yoğunluk yaşandı.

15 Temmuz 2022 Cuma 02:11
Otogarda yoğunluk

Geçen hafta yurdun çeşitli illerinden tatil yapmak ve bayramı memleketlerinde geçirmek için Yozgat’a gelen vatandaşlar, 1 haftalık Kurban Bayramı tatilinin ardından dönüş yapmaya başladı. Geçen hafta tatil yapmak için Yozgat’a gelen vatandaşların yoğunluğunu yaşayan Şehirlerarası Otobüs Terminali, gurbete dönüş yapan vatandaşların da yoğunluğunu yaşıyor. Bu hafta içi gidecekleri illerde iş başı yapacak vatandaşların yanı sıra, 5 gün kalan resmi tatil süresini de tatil bölgelerinde geçirmek isteyenlerde otogara akın etti. Birçok otobüs seferinde bilet tükenirken, çoğu otobüs firması ek sefer oluşturdu. Bayram tatillerini anlatan vatandaşlar memleketleri Yozgat’tan ayrılmak istemediklerini belirtirken, bir dahaki bayram tatili için gün saymaya başladıklarını söyledi.
»Haber Merkezi

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Otogarda Yoğunluk
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