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Otobüs devrildi: 6 yaralı

Yozgat’ta tekstil işçilerini taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.

19 Ekim 2022 Çarşamba 02:11
Otobüs devrildi: 6 yaralı

Kaza E-88 Kara Yolu şehir merkezi terminal kavşağında meydana geldi. Yozgat Organize Sanayi Bölgesi’nde bir tekstil firması işçilerini taşıyan S.Ş. (42) yönetimindeki 66 ABJ 346 plakalı otobüs, kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada otobüs şoförü ile 5 işçi yaralandı. Olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri yaralıları Yozgat Şehir Hastanesi ve Bozok Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesin kaldırdı. »İHA

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Otobüs Devrildi: 6 Yaralı
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