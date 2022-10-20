Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 11
parçalı az bulutlu
Video Haber Anketler Güncel Siyaset Ekonomi Tarım Gündem Eğitim Sağlık Spor İlçeler İlan ve Duyuru Kültür - Sanat Yaşam Güncel Yaşam
BİST
3.880,34
ALTIN
974,35
DOLAR
18,61
STERLİN
20,94
EURO
18,24

Otobüs devrildi: 26 yaralı

Akdağmadeni ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3’ü ağır 26 kişi yaralandı.

20 Ekim 2022 Perşembe 02:11
Otobüs devrildi: 26 yaralı

Ankara Keçiören Belediyesine ait 06 KB 4814 plakalı yolcu otobüsü, gece saat 02.30 sularında Yozgat-Sivas Karayolu Akdağmadeni ilçesi Oluközü beldesi yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek devrildi. Kazada, 3’ü ağır 26 kişi yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Devrilen otobüsün, Ankara’dan Sivas’a cenazeye gidenleri taşıdığı belirtildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. »İHA

Anahtar Kelimeler:
Otobüs Devrildi: 26 Yaralı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sorunlar dinlendi
Sorunlar dinlendi
Esnafların kira isyanı!
Esnafların kira isyanı!
“Muhtarlar gününü kutluyorum”
“Muhtarlar gününü kutluyorum”
Hayırlı olsun
Hayırlı olsun
Derneğe ziyaret
Derneğe ziyaret
Çalışmalar tamamlandı
Çalışmalar tamamlandı
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Taraofız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim