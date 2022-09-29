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Oryantasyon programı düzenlendi

Yozgat Bozok Üniversitesi Sarıkaya Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu 2022-2023 eğitim ve öğretim yılında üniversiteye yeni yerleşen öğrencilerin, üniversite ve çevreyle uyum sağlamalarını kolaylaştırmak, bölümlerin yapısını ve olanaklarını tanımalarına yardımcı olmak amacıyla oryantasyon programı düzenlendi.

29 Eylül 2022 Perşembe 02:11
Oryantasyon programı düzenlendi

Sarızeybek İş ve Kültür Merkezi Şehit Yılmaz Gündüz Konferans salonunda gerçekleştirilen oryantasyon programına Kaymakam Samet Serin, Belediye Başkanı Ömer Açıkel, Sarıkaya Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Yüksekokul Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Hanife Doğan, AK Parti İlçe Başkanı Bülent Doğan, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program Medya Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından yapımı gerçekleştirilen Yozgat Bozok Üniversitesi tanıtım filmiyle devam etti.
Programın açılış konuşmasını yapan Sarıkaya Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Yüksekokul Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Hanife Doğan, “Bu yıl 72 tane öğrencimiz kayıt yaptırdı toplamda 199 öğrenci ve yüzde doluluk oranı ile yeni eğitim öğretime başladık. Yozgat Bozok Üniversitesi ihtisaslaşma alanı olarak hem de öğrenci projelerine odaklı çalışmalarıyla son yıllarda yükselmekte siz sevgili öğrencilerimizin bize katkı sağlayacağınızı daha ileriye daha güzel günleri göreceğimize inanıyoruz.  Bu sebeple bir kez daha hoş geldiniz diyorum” dedi.
Daha sonra Kaymakam Samet Serin yapmış olduğu konuşmada; “Bildiğiniz üzere üniversite meslek yüksekokulları her kentin olduğu gibi Sarıkaya’mızda da toplumsal sosyo-ekonomik ve kültürel belki ilerde sağlık turizmi açısından da topyekûn kalkınma vesilesi olarak ilçeye geldiğimiz günde karşımıza çıktı. Başta Belediye Başkanı ve Ak Parti İlçe başkanı ve Sarıkaya topyekûn bir seferberlik içerisinde meslek yüksekokulu hızla faaliyete geçirerek gerek yurt konusunda gerek akademik kadro ve eğitim öğretimi ilgili ihtiyaçları noktasında birbirlerinden fedakârlık yaptılar. Bizlerde bütün kamu kurumlarının koordinasyonu çerçevesinde eğitim öğretimleri dönemi boyunca her zaman her türlü ihtiyaçlarınızda yanınızda olduğumuzu memnuniyetle ifade etmek istiyorum. Sizler mezun olana kadar bizlere emanetsiniz. Gerek yerel halk noktasında gerek bölge idarecileri noktasında her türlü ihtiyaçlarınızda çalabileceğiniz birden fazla kapınız var. Bu duygu ve düşüncelerle Şehrimize, İlçemize Yozgat Bozok Üniversitesi ailesine hoş geldiniz. 2022-2023 akademik yılının hayırlara vesile olmasını temenni ediyor, yeni akademik yılda öğretim elemanlarına ve öğrencilere başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.
Belediye Başkanı Ömer Açıkel ise, “Kıymetli öğrencilerimiz burada olduğunuz müddetçe şehir ve üniversite ile entegre olma noktasında üzerimize düşen ne varsa samimiyetle hoşgörü ile hepinizin yanında yardımcı olacağıma buradan da söz veriyorum ve herkese başarılar diliyorum” şeklinde konuştu. 
»Haber Merkezi
 

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Oryantasyon Programı Düzenlendi
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