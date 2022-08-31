Oryantasyon eğitimi

Yapılan eğitime İl Müdürü Abdullah Neşeli, İl Müdür Yardımcıları Musa Saydam, Fahrettin Arslan, Kuruluş Müdürü Saliha Yıldız ve çalışanlar katıldı.

İl Müdürü Neşeli "Yeni faaliyete geçen Huzurevi Yaşlı Bakım Merkezimiz İlçemiz ve İlimize yaşlı refahı açısından büyük katkı sağlayacaktır. Bizler de İlimiz genelinde 10 yıl sonrası yaşlı, engelli ve diğer yatılı sosyal hizmet kuruluşlarımızı planlayarak yeni kuruluşlar açmaktayız.

Sorgun HYBRM hizmet kalitesi açısından çevre illerin önemli bir merkezi olacak. Hizmet kalitesi açısından ilk defa hemşire, acil tıp teknisyenleri, ebeler Bakım personeli olarak çalışacak. KPSS ile atanan personelin hem İlçeye hem de kuruluşa uyum süreci önem taşımaktadır. Huzurevimizde yaşlılıktan kaynaklı bakıma muhtaç bireyler bu personele emanet edilecek. Bunun için İl Müdürlüğü ve Kuruluş Müdürlüğü oryantasyon eğitimleri hassasiyetle devam etmektedir. "dedi

Eğitim de, yaşlı bireylerin genel özellikleri, kişisel bakım, yaşlılarda iletişim ve yaşanılan güçlükler ve benzeri konular hakkında personele bilgi aktarıldı. Eğitim karşılıklı soru ve cevaplarla son buldu. »Haber Merkezi