Ortak sorun: Geleceğimiz

Gerçekleşen programa, Yozgat Valisi Ziya Polat, İl Müftüsü Ali Gülden, İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, İlim Yayma Cemiyeti Yozgat Şube Başkanı Nurullah Nurdoğan, il protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Öğrencilerin Kur’an-ı Kerim okumasıyla başlayan program İlim Yayma Cemiyeti tanıtım videosunun gösterimi ile devam etti. Öğrencilerin gösterilerini sunduğu programda konuşan Vali Ziya Polat, “Devletine, milletine, bayrağına ve ezanına bağlı nesiller yetiştirmemiz lazım. Biz çocuklarımızı iyi yetiştirmek zorundayız. İyi çocuklarımızın da iyi yerlerde olması lazım. İyilik yolculuğunda tüm STK’larımıza, tüm kurumlarımıza teşekkür ediyorum.” dedi.

İYC Yozgat Şube Başkanı Nurullah Nurdoğan programda yaptığı konuşmada, “İlim Yayma Cemiyeti Eğitim Merkezimizin 2022 Yaz Okulu Programında bir aradayız. 1951 yılında Türkiye’nin ilk Sivil Toplum Kuruluşu İlim Yayma Cemiyeti’ni 68 büyüğümüz bir araya gelerek kurdu. 200’e yakın yurtları ve eğitim merkezleri ile Türkiye’nin her yerinde özellikle ortaöğretim, ilköğretim gençleri içinde eğitim merkezleri faaliyetlerine devam ediyor. Yaz okulu programına bu yavrularımız 80 kişi ile başladı. Tabi ki kontenjan dolmuştu. Yer mekân sıkıntısından dolayı il dışına çıkan çocuklarımız oldu. Şu anda 70 öğrencimiz 6 haftalık programdan sonra Kuran-ı Kerim, Siyer-i Nebi, peygamberimizin hayatı gibi sosyal kültürel kabiliyetler içerisinde öğretmenlerinin gayretleri ile kendileri amatörce bir program hazırladılar.” ifadelerine yer verdi.

‘HEPİMİZİN ORTAK SORUNU YAVRULARIMIZIN GELECEĞİ’

Cemiyetin Marifet Okulu programından bahseden Nurdoğan, “Türkiye’nin birçok yerinde Ekim ayında başlayan Marifet Okulu’nu biz geçen yıl 35 kişi ile başlattık. Marifet Okuluna Cumartesi günü kız öğrencilerimiz, Pazar günü ise erkek öğrencilerimiz gelecek. Sabah kahvaltı için 9.30’da aynı eğitim merkezine gelen öğrencilerimiz öğlene kadar eğitimlerini alacaklar. Geçen yıl 35 öğrenci ile başlamıştık, Cumartesi Pazar günleri inşallah 60 öğrenci ile Marifet Okullarına devam ederiz. Burada yine yaz okulu gibi sosyal kültürel faaliyetler ve dini eğitimler verilecek. Ekim ayında başlayacak olan Marifet Okulunu da buradan duyurarak tüm velilere sesleniyorum. Çocuklarınızın devam etmesini ben istirham ediyorum. 5-6-7’nci sınıflar, ortaöğretim ise 9-10-11’inci sınıflar. Geçen yıl ortaöğretim yoktu. Lise düzeyinde bu sene büyük sınıflar oldu. 12’nci sınıf öğrencimiz var. Onlarında sayısı artarsa 12’nci sınıflarında Ekim ayı ile birlikte Marifet Okuluna gelmelerini önemsiyoruz. Hepimizin ortak sorunu gençlik sorunu, eğitim sorunu, yavrularımızın gelecek sorunu. Herkesin ortak derdi çocuklarımız. Bu yüzden küçük yaşta bu çocuklarımızı eğitmemiz lazım. Bu çocuklarımızı doğru yere vermek lazım.” şeklinde konuştu.

Nurdoğan son olarak, “İlim Yayma Cemiyeti kimin diye soranlar oluyor. İlim Yayma Cemiyeti milletin. İlim Yayma Cemiyetinin herhangi bağlı olduğu bir hocası yok. İlim Yayma Cemiyetinin yurtlarında sadece okunursa hadisi şerif ve riyaseletün kitabı tavsiye ediliyor. Onun dışında hiçbir şekilde şu kitabı okuyalım, bu kitabı okuyalım diye herhangi bir şey yok. İlim Yayma Cemiyetinin tek maksadı, yalnızca gençlerimizin ahlaken, kültürel, sosyal bakımdan gelişmesini sağlamak. Vatanına, milletine, bayrağına, büyüklerine saygılı nesiller yetiştirmek. Bu vesile ile Yozgat’ımızdaki İlim Yayma Cemiyetine her zaman katkı veren büyüklerimize teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Program öğrencilere diploma ve ödül verilmesiyle son buldu. »Rabia Şahin