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Ortak metne imza atıldı

Yozgat İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığınca Bebek Dostu Sağlık Kuruluşları İl Değerlendirme Toplantısı yapıldı.

18 Haziran 2022 Cumartesi 02:11
Ortak metne imza atıldı

Toplantı İl Sağlık Müdürü Dr. Fatih Şahin adına Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Abdullah Cesur’un başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıya Kamu Hastaneleri Başkanlığı, Sağlık Hizmetleri Başkanlığı, Yozgat Hastanelerinin Yöneticileri, Yozgat Belediyesi Kültür ve Sosyal Hizmetler Müdürü, Tabipler Odası Yozgat İl Başkanı, Aile Hekimleri Derneği Başkanı ve Şube çalışanları katıldı. Halk Sağlığı Hizmetleri Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar Şube Sorumlusu Uzman Filiz Kabayel ve Program Sorumlusu Ebe Hatice Kızılkale’nin sunum yaptığı toplantıda, Yaşamın İlk altı ayında yalnızca anne sütüyle beslenmenin, bebeğin büyüme ve gelişme döneminde hem fizyolojik hem de psikolojik yönüyle anne ve bebeğe faydalarından bahsedildi. Toplantıda ‘Altın Bebek Dostu İl’ unvanı değerlendirilerek sürdürülebilir politikalarla ilgili paydaş kurumlarla görüş alışverişinde bulunularak ortak karar metni imza altına alındı. Haber Merkezi 

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Ortak Metne Imza Atıldı
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