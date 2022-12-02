Başkan Zararsız, “Hak İş Konfederasyonu ve Hizmet İş Sendikası Genel Başkanımız Mahmut Arslan tarafından uzun zamandır dile getirilen, 696 sayılı KHK ile kadroya geçirilen işçilerin zorunlu emekli edilmesi uygulamasının kaldırılmasıyla ilgili talebi kabul gördü.” dedi.

Çalışma ve sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Genel Başkan Arslan’ın kendisini ziyaretinin ardından, zorunlu emeklilik şartının kaldırılacağını açıkladığını belirten Zararsız, “Bakan Bilgin, 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kadroya geçirilen işçilerin zorunlu emeklilik şartını ortadan kaldıracağız. KHK ile kadroya geçen işçiler, ‘Sen şu kadar çalıştın, artık emekli olursun’ denilerek zorla emekli ediliyorlar. Onu ortadan kaldıracağız. İsteğe bağlı olarak yasal sınırda çalışabilecekleri süre kadar çalışabilecekler’ açıklamasında bulundu. Sorunun çözümü için Bakan Bilgin ile defalarca görüşen Genel Başkanımız Arslan, Kamu Çerçeve Protokolü’nde 696 sayılı KHK ile çalışanların sorunlarının çözülmesi konusunda bir mutabakata vardıklarını duyurmuş ve ‘zorunlu emekliliğin tartışılıp, çözüm bulunacağı bir çalışmayı da bizler taahhüt ettik ve bunu da 2023 yılından önce hayata geçirmemiz gerekiyor’ çağrısında bulunmuştu. 696 sayılı KHK ile çalışanları gelir kaybına uğratan zorunlu emeklilik düzenlemesinin kaldırılmasıyla birlikte, binlerce emekçinin endişesi de giderilmiş oldu.” ifadelerini kullandı.

“ÖNEMLİ VE SEVİNDİRİCİDİR”

Hükümetin sözleşmeli memurlara kadro vermesi sevindirici olduğunun altını çizen Zarasız, “Ancak belediyelerin yani kamunun asıl işini yapan şirket işçilerinin de kadroya geçirilmesinin iş barışı ve çalışma hayatı için elzemdir. Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından, mahalli idarelerde çalışan sözleşmeli personellerinde dahil edildiği sözleşmeli memurlara kadro verilmesi, çalışma hayatının bir sorunun daha çözülmesi ve yararlanacak arkadaşlarımız açısından önemli ve sevindiricidir. Ancak yerel yönetimlerin yükünü çeken bulunduğu il ve ilçelerde vatandaşımıza hizmet etmek için, yaz kış demeden, afetlerde, salgınlarda en zor şartlarda sahada çalışan, sayıları beş yüz bine yanaşan belediye emekçilerine de kadro hakkı verilmesi gerekir.” dedi.

“AYRIMCILIK SON BULSUN”

Çalışma hayatı içinde özellikle belediye çalışanların büyük çoğunluğunu oluşturan, yıllarca taşeron olarak çalışan, 2018 yılında belediye şirketlerine geçirilen yüzbinlerce işçinin bu güne kadar çektiği ekonomik ve sosyal sıkıntılarından kurtarılması gerektiğini belirten Zararsız, “Aynı işyerinde kadrolu işçiler ve memurlarla çalışan ancak hala kamu işçisi görülmeyen, ikinci sınıf insan gibi görülen bu garabet uygulamaya son verilerek şirket işçilerinin kadroya geçirilmesini istiyoruz, belediye işçileri kamu işçisidir ayrımcılık son bulsun haklarımız verilsin. Belediyelerde kadrolu çalışan üyelerimize 6772 sayılı kanun ile verilen ilave tediyenin ve bazı sosyal haklarında aynen belediye şirketlerinde çalışan üyelerimize verilmesini ve en asıl kadroya geçirilmesini, 5 ay 29 gün çalışan geçici işçilerinde çalışma sürelerin 12 aya çıkarılmasını Hak İş olarak talep ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu zamana kadar olduğu gibi bundan sonra da belediye şirketlerinde çalışanlara kadro verilmesi noktasında önemli bir irade ortaya koyacağına inanıyoruz. Hak İş ve Hizmet İş olarak, kamu çerçeve protokolünde anlaşmaya varılan temel konuların hayata geçirilmesi konusunda mücadelemize devam ediyoruz. 696 sayılı KHK ile kadro alan işçilerin özlük haklarının iyileştirilmesi, geçici ve mevsimlik işçilerin kadro sorununun çözümü ve KİT’ler başta olmak üzere kamuda kadro alamayan işçilerin kadro almasına yönelik taleplerimizi her fırsatta dile getiriyoruz. Bu konuların 2022’nin sonuna kadar gerçekleştirilmesi konusunda Bakanımızın kararlı tutumu için teşekkür ediyoruz.” şeklinde konuştu. »Haber Merkezi

