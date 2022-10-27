Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 9
açık
Video Haber Anketler Güncel Siyaset Ekonomi Tarım Gündem Eğitim Sağlık Spor İlçeler İlan ve Duyuru Kültür - Sanat Yaşam Güncel Yaşam
BİST
3.976,36
ALTIN
996,86
DOLAR
18,62
STERLİN
21,71
EURO
18,83

Orta sahaya transfer

Divanlı Gençlerbirliği FK, orta saha oyuncusu Erdi Özkan ile anlaştı. 

27 Ekim 2022 Perşembe 02:11
Orta sahaya transfer

Divanlı Gençlerbirliği FK’nın yeni oyuncusu Erdi Özkan, futbol kariyerine Vonaspor ve Perşembe spor takımlarında yer alarak başladı. Oynadığı futbol ile adından söz ettiren orta saha oyuncusu Özkan, yeni dönemde Divanlı Gençlerbirliği takımında yer aldı. 
Konuyla ilgili Divanlı Gençlerbirliği FK sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Vonaspor ve Perşembe spor forması giymiş genç yaşına rağmen oynadığı futbol ile adından söz ettiren başarılı orta saha oyuncusu Erdi Özkan Divanlı Gençlerbirliği’nde kendisine hoş geldin der sakatsız ve başarılı bir sezon dileriz.” »Haber Merkezi 

Anahtar Kelimeler:
Orta Sahaya Transfer
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hayvan dostu etkinlik
Hayvan dostu etkinlik
Projeler konuşuldu
Projeler konuşuldu
Yozgatlı federasyonlardan ziyaret
Yozgatlı federasyonlardan ziyaret
Yurt yapılmalı!
Yurt yapılmalı!
Toplantı düzenlendi
Toplantı düzenlendi
Kongreye davet
Kongreye davet
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Taraofız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim