Orta sahaya transfer

Divanlı Gençlerbirliği FK’nın yeni oyuncusu Erdi Özkan, futbol kariyerine Vonaspor ve Perşembe spor takımlarında yer alarak başladı. Oynadığı futbol ile adından söz ettiren orta saha oyuncusu Özkan, yeni dönemde Divanlı Gençlerbirliği takımında yer aldı.

Konuyla ilgili Divanlı Gençlerbirliği FK sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Vonaspor ve Perşembe spor forması giymiş genç yaşına rağmen oynadığı futbol ile adından söz ettiren başarılı orta saha oyuncusu Erdi Özkan Divanlı Gençlerbirliği’nde kendisine hoş geldin der sakatsız ve başarılı bir sezon dileriz.” »Haber Merkezi