Örnek olacak!

Yozgat Belediyesinin vizyon projelerinden biri olarak nitelendirilen Çapanoğlu Büyük Camisi Çevre Düzenleme Projesi kapsamında, 154 araçlık kapalı otopark, kültür merkezi, kent meydanı, aşevi, hocalar kahvesi, yeşil alanlar ve süs havuzları yapılacağını ifade eden Belediye Başkanı Köse, çalışmalara hız verdiklerini söyledi.

Çapanoğlu Büyük Camii çevresinde çalışmaları yerinde inceleyen Köse, yapımı devam eden proje için “Örnek oluyor, tarih kurtuluyor” ifadelerini kullandı. Bölge halkının yeni cazibe noktası olacağını söyleyen Köse, “Çalışmalarımız tamamlandığında projemiz şehrimize yakışacak” dedi.

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