“Örnek insanlar”

Çocukların ve gençlerin eğitilerek geleceğe hazırlanmasını sağlayan öğretmenlerin kutsal bir görev icra etmekte olduğunu ifade eden Başkan Yılmaz, 24 Kasım öğretmenler günü nedeniyle bir mesaj yayınladı.

Yayınladığı mesajda, Türkiye Cumhuriyeti devletinin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün Millet Mekteplerinin Başöğretmenliğini kabul ettiği gün olan 24 Kasım 1928’den günümüze kutlanan Öğretmen Günü’nün tüm öğretmenlere ve eğitim camiasına hayırlı olmasını dileyen Yılmaz, “Öğretmenlik, Türk milleti olarak bizler için her zaman kutsal bir meslek olarak benimsenmiştir. Şüphesiz ki, Türkiye Cumhuriyeti olarak geleceğimizin şekillenmesindeki en büyük unsur eğitimdir ve eğitimin baş mimarları da elbette öğretmenlerimizdir. Bizlere; sevgiyi, saygıyı, hoşgörüyü, ilimi, bilimi, kısacası iyi ve başarılı bir insan olma yolunda gerekli olan her değeri öğreten öğretmenlerimizdir. Ülke topraklarını geleceğimizin teminatı olan gençleri yetiştirmek için ülkemizi karış karış gezen öğretmenlerimizin bizlerde her zaman yanındayız. Milli kültür ve tarihimize bağlı, evrensel değerlere açık, aklı hür vicdanı hür kişiler olarak yetişmeleri için bin bir fedakârlıkla çalışan, öğretmenlerimize ne kadar teşekkür etsek azdır. Başta, Başöğretmenimiz Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ebediyete intikal etmiş tüm öğretmenlerimize Allah’tan rahmet, hayatını sürdüren öğretmenlerimize de sağlıklı ve uzun ömürler diliyorum. Bu duygu ve düşüncelerle, öğretmenlerimizin öğretmenler gününü kutluyor, başarılı ve geleceğe yön veren bireyler yetiştirmelerini temenni ediyorum.” dedi. »Haber Merkezi