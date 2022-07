‘Örnek bir duruş sergilendi’

Sabah saatlerinde 15 Temmuz hain darbe girişiminde şehitlik ziyareti ile başlayan ve gün içinde çeşitli etkinlikler devam eden program, 15 Temmuz Meydanı’nda devam etti.

15 Temmuz Meydanı’nda gerçekleşen programda ilk olarak saygı duruşunda bulunuldu, sonrasında ise İstiklal Marşı okundu. Şehitler için Kuranı Kerim okunan programda dualar edildi.

Programda konuşma yapan Yerköy Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz, 15 Temmuz gecesinin sadece bir kalkışma değil, bir işgal gecesi olabileceğini söyledi.

Başkan Yılmaz, konuşmasında şu ifadelere yer verdi: "Orta Asya’dan, Anadolu’ ya uzanan büyük bir tarihin varisleri olarak, devletlerimizi ayakta tutan ve güçlü kılan en büyük etken şüphesiz ki! Milletimizin göstermiş olduğu milli duruş ve ortaya koymuş olduğu iradenin varlığı ile mümkün olmuştur. Her dönem de milli duruşu ve ortaya koymuş olduğu iradesiyle dünya tarihine yön veren aziz Türk milleti, devletinin kendisine ihtiyaç duyduğu her an büyük bir milli şuurla göğsünü düşmana siper ederek esarete ve zulme başkaldırmıştır. Esarete boyun eğmeyen necip Türk milleti, tarihinin her dönemin de kendisi gibi görünen ve içine sızan hainlerin ve devşirmelerin isyan ve kalkışmalarına şahit olmuştur. Kişiler farklı olsa da senaryolar bir birinin tekrarı gibidir. Orta Asya’dan Anadolu’ya Göktürkler’den Selçuklu’ya, Osmanlı’dan Türkiye Cumhuriyeti Devletine uzanan her süreçte… Ne hazindir ki! Türk milleti hançeri hep sırtından yemiştir. En çokta bu hançer din kisvesi altında sırtımıza maalesef saplanmıştır. Son olarak yüce İslam dinini kirli emellerine alet eden ve emperyalist güçlerin devşirerek beslediği FETÖ terör örgütünün 15 Temmuz gecesi ortaya koymuş olduğu hain kalkışma bu ihanetlerin bir yenisi olmuştur. Aziz Türk milleti, emperyalist güçlerin uşaklığını yapan ve devletinin sinir uçlarına kadar sızan vatan haini FETÖ terör örgütünün, 15 Temmuz gecesi şerefli Türk ordusunun içerisine sızarak büyük Türk milleti üzerine kurduğu kirli tezgahı görmüş ve büyük bir feraset örneğiyle devletinin yanında olmuş, devletin ve milletin bölünmez bütünlüğü için âdete parçalanamaz bir zırh haline bürünerek hainlerin karşında yıkılmaz bir kale olmuştur. Milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy’un ‘ulusun korkma nasıl böyle bir imanı boğar…’ dizelerini kendisine şiar edinen necip Türk milleti, devletinin edep müddet varlığı için tankların, uçakların ve silahların üzerine yürümüş ve bu uğurda serden geçen 251 yiğidini Şehit vermiştir. 251 vatan evladını şehit eden, binlercesini yaralayan ve necip Türk milletinin varlığına tasallut eden FETÖ terör örgütü, Gazi Meclisimiz ve Genel Kurmay karargâhımız başta olmak üzere birçok devlet kurumuna haince saldırmıştır. Şüphesiz ki o gece tarih yine tekerrür etmişti;

Türk milletine yedi göbekten düşman olan emperyalistlerin, 107 yıl önce Çanakkale' de delinmez dedikleri zırhlılarını delen ve destansı bir varoluş mücadelesiyle Çanakkale'yi küffara mezar eyleyen aziz Türk milleti, varlığını sürdürdüğünü cümle cihana bir kez daha göstermiş, fıtratının değiştiğini düşünen emperyalistleri ise bozguna uğratmıştır.15 Temmuz gecesi batıl ile hakkın, hilal ile haccın, varoluş ile yok oluşun mücadelesi olmuştur. Hamt olsun ki; her şeye muktedir olan Yüce Allah, bizleri Hilalin gölgesinden mahrum bırakmamış, Kutlu Hilali küffarın haççına ezdirmemiş ve büyük Türk milletini muzaffer kılmıştır. 15 Temmuz gecesinden almamız gereken en önemli derslerden bir tanesi de, Devlet kurumlarımızdaki kurumsal yapımızın siyasi mensubiyetler, sendikalar, vakıflar, cemaatler ve dernekler üzerinden değil, liyakat esaslarıyla tanzim edilmesinin gerektiği gerçeğini bizlere bir kez daha göstermiştir. 15 Temmuz gecesinde birliğine, beraberliğine ve demokrasisine sahip çıkarak, emperyalist güçlere ve onların maşalığını yapan terör örgütlerine boyun eğmeyeceğini cümle cihana gösteren aziz Türk milleti İstiklaline, istikbaline ve mukaddesatlarına tasallut eden hainlerin kanlı ellerini kökünden kesmiştir. Bizleri bir ve diri kılan yüce Allah' a hamt ediyor; 15 Temmuz hain darbe girişiminin 6. yıl dönümünde aziz şehitlerimizi rahmet, minnet, özlem ve dualarla yâd ediyor, şehit ailelerimize sabırlar, gazilerimize sağlıklı ömürler diliyorum. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik günümüz kutlu, necip milletinin varlığı daim olsun." dedi.