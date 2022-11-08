Ormanlarda hayat var

“TEKRARLAMAYI DÜŞÜNÜYORUZ”

Akdağmadeni ormanlarında 10 kilometrelik rotada orman gezisine farklı ilçelerden öğretmenler katıldı. Öğrenmeler ile beraber yürüyen İlçe Milli Eğitim Müdürü Ersoy Ceylan, ''Doğa yürüyüşü etkinliğinin gerçekleşmesinde desteklerini esirgemeyen Belediye Başkanımız Nezih Yalçın'a ve bugün burada olan öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. İnşallah bu tür etkinliklerin devamını Başkanımızın destekleriyle tekrarlamayı düşünüyoruz. '' dedi.

“KEŞFEDİLMEYİ BEKLEYEN CENNET”

Vatandaşlar ile doğa yürüyüşünde değerlendirmede bulunan Akdağmadeni Belediyesi Başkanı Nezih Yalçın, '' İç Anadolu Bölgesi'nin tek sıralı ormanlarının olduğu Bozkır'ın yeşil vahası Akdağmadeni ormanlarında ‘Keçikalesi'’ bölgesinde bir yürüyüş gerçekleştirdik. Öğretmen arkadaşlarımıza, Milli Eğitim Müdürümüze ve Şube Müdürümüze ben canı gönülden teşekkür ediyorum. İlçemiz ormanları İç Anadolu Bölgesi'nin keşfedilmeyi bekleyen cenneti durumunda. İnşallah bundan sonra tekrarlayan aktivitelerle Akdağmadeni ormanlarının değerini hem biz keşfedeceğiz hem diğer vatandaşlarımıza da tanıtmış olacağız.'' açıklamasında bulundu.

“GÜZEL BİR GEZİ”

Doğa yürüyüşü etkinliğine katılan Öğretmen Betül Çayır ise '' Bugün Akdağmadeni ormanlarında güzel bir gezi gerçekleştirdik. Bunu yürüyüşü organize eden Belediye Başkanımıza ve Milli Eğitim Müdürümüze çok teşekkür ediyoruz, hepimiz çok mutlu bir şekilde bugünü tamamlıyoruz.'' ifadelerinde bulundu.

Etkinliğe katılan kişilere 10 kilometrelik yürüyüş parkurunu tamamladıktan sonra Akdağmadeni Belediyesi ikramlarda bulundu. »Haber Merkezi

