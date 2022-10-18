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Operasyonlara devam

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde 1 – 30 Eylül 2022 tarihleri arasında uyuşturucu ile mücadele kapsamında 16 operasyon gerçekleştirildi. 

18 Ekim 2022 Salı 02:11
Operasyonlara devam

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında 30 şüpheli şahsa uyuşturucu imal ve ticareti ile kullanmak amacıyla uyuşturucu ve uyarıcı madde satın almak ve bulundurmak suçundan adli işlem yapıldı. 4 şüpheli şahıs ise tutuklandı.
Yapılan operasyonlarla ilgili İl Jandarma Komutanlığından edinen bilgilere göre; 4.424 gr. Kubar Esrar maddesi, 118 gr. Metamfetamin, 3 bin 341 Kök Kenevir bitkisi, 5 gr. Bonzai, 4 adet uyuşturucu ve uyarıcı hap, 5 gr. Eroin, 11 gr. Kenevir tohumu, 10 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 3 adet hassas terazi, 8 adet av tüfeği, 1 adet tabanca, 17 adet tabanca mühimmatı ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 9 bin 45 lira, 54 Dolar ve 20 Euro ele geçirildiği bildirildi. 
»Haber Merkezi

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Operasyonlara Devam
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