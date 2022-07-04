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Operasyonlar devam ediyor

Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından uyuşturucu madde kullanan ve ticaretini yapan şahıslara yönelik operasyonlar devam ediyor. 

04 Temmuz 2022 Pazartesi 02:19
Operasyonlar devam ediyor

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince il genelinde 27 Haziran – 2 Temmuz tarihleri arasında uyuşturucu madde kullanan ve ticaretini yapan şahıslara yönelik 7 operasyon düzenlendi. Edinilen bilgilere göre, yapılan operasyonlarda 3 şahsa uyuşturucu madde ticareti yapmak, 9 şahsa uyuşturucu madde kullanmak suçundan toplam 12 şahsa işlem yapıldı. Operasyon sonunda 2 şahıs tutuklanırken, 26 gram Bonzai maddesi, 2.77 gram Hint kenevir tohumu, 8.62 gram Metamfetamin maddesi, 1 adet silah, 1 adet şarjör ve 26 adet fişek ile zehir madde kullanmak için aparatlar ele geçirildiği bildirildi. »Haber Merkezi

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Operasyonlar Devam Ediyor
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