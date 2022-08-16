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Operasyonlar devam ediyor

Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından il genelinde 07 – 14 Ağustos 2022 tarihleri arasında 9 operasyon düzenlendi.

16 Ağustos 2022 Salı 02:11
Operasyonlar devam ediyor

Edinilen bilgilere göre İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Narkotik Suçlarla Mücadele kapsamında il genelinde gerçekleştirilen 9 operasyonda 14 şahsa uyuşturucu madde kullanmak suçundan işlem yapıldı. Operasyon sonunda 9 adet Sentetik Ecza maddesi, 23.15 gr. Metamfetamin maddesi, 1.92 gr. Esrar maddesi, 0.50 gr. Eroin maddesi, 1 adet silah ile 9 adet fişek ve Zehir madde kullanmak için aparatlar ele geçirildiği bildirildi. 
»Haber Merkezi 

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Operasyonlar Devam Ediyor
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