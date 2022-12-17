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Operasyon düzenlendi

Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon düzenlendi.

17 Aralık 2022 Cumartesi 02:06
Operasyon düzenlendi

Operasyon kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince il merkezinde şüpheli bir şahsın ikametinde yapılan aramada; 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 54 adet av tüfeğine ait kartuş, 2 adet kurusıkı tabanca ve 2 adet şarjör ele geçirildiği bildirildi.
Operasyon sonunda şüpheli şahıs hakkında yasal işlemler başlatıldığı belirtildi. »Haber Merkezi

Anahtar Kelimeler:
Operasyon Düzenlendi
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