Operasyon düzenlendi

Operasyon kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince il merkezinde şüpheli bir şahsın ikametinde yapılan aramada; 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 54 adet av tüfeğine ait kartuş, 2 adet kurusıkı tabanca ve 2 adet şarjör ele geçirildiği bildirildi.

Operasyon sonunda şüpheli şahıs hakkında yasal işlemler başlatıldığı belirtildi. »Haber Merkezi