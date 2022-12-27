Konu ile ilgili İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Yozgat İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması ekiplerince, İçişleri Bakanlığı 2021-2030 Karayolu Trafik Güvenliği Strateji Belgesi Performans Göstergeleri kapsamında Trafik Önlemleri Arttırmaya Yönelik Sosyal Sorumluluk Projesi kapsamında ‘Önlem Al, Hayatta Kal’ mottosu ile paydaş kurum ve kuruluşlarda görev alan şoförlere yönelik; Trafik Güvenliği ve Trafik Kuralları, Emniyet Kemeri Takmanın Önemi, Resmî taşıt görev belgesinin önemi, Araçlarda bulundurulması zorunlu araç-gereçler ve bunların kullanılacağı yerler, Meydana gelebilecek kazalarda alınacak önlemler, Yaklaşan kış aylarında alınması gereken tedbirler, Araçların kış şartlarına hazırlanması, Trafikte Görme, Görülme ve Duyma, Kavşaklara yaklaşırken yapılacak doğru hareket tarzları konularında seminer faaliyeti icra edilerek karayolunda seyir halinde bulunan kamu araçlarının uygunluğu kontrol edilmiştir.” »Haber Merkezi